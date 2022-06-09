Психолог — работодателям: обсуждение душевных проблем не должно быть табу

По словам терапевта, говорить о проблемах важно как при поиске решения, так и в качестве профилактики. Важнее всего показать членам своего коллектива, что вы заботитесь об их благополучии, и быть для них эмоционально доступным, один из эффективных способов для этого — регулярные беседы. Вот несколько советов о том, как руководить беседой безоценочно, чтобы эти встречи не казались формальностью или неприятным вмешательством:

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, речь идет о крайнем случае, требующем срочного вмешательства. В кризисной ситуации следует использовать средства кризисной помощи – например, обратиться в Центр тревоги по номеру 112 или проконсультироваться по номеру семейных врачей 1220.

„Большинство руководителей в Эстонии только приходит к пониманию, что проблемы в личной жизни неизбежно влияют на работу, и наоборот — и человек не всегда может справиться со всем этим самостоятельно“, — объясняет психолог Хелена Вяльясте и делится советами, как поддержать коллегу, испытывающего стресс.

Эстоноземельцы — люди крепкие, до последнего избегающие больничных листов. Многие вполне логично боятся сокращения дохода, но некоторые скорее не хотят подводить своих коллег или опасаются реакции работодателя на больничный лист, связанный с психологическими проблемами. Исследование, проведенное страховой компанией Seesam в прошлом году, показало, что в течение года 64 % жителей Эстонии испытывали стресс на работе, а почти каждый пятый ходил на работу больным, потому что чувствовал, что проблемы психического здоровья не считаются настоящей болезнью.

● Поощряйте обращение за подходящей профессиональной помощью

● Поощряйте самопомощь и другие стратегии поддержки

Перед тем, как давать совет, стоит спросить разрешения, готов ли собеседник его слушать. Например: „У меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Хочешь услышать?“ А поделившись мыслью или советом, стоит также узнать, насколько уместными они показались вашему собеседнику и были ли вообще услышаны. При необходимости предложите моральную поддержку и практическую помощь в делах, которые могут сейчас быть ему не под силу.

Сделайте профессиональную помощь доступной благодаря медицинскому страхованию

По словам менеджера по страховому продукту Seesam Марит Рааг, заметно, что год от года все больше работодателей переживает за психическое здоровье своих работников. „Если еще некоторое время назад работодатели заключали договоры страхования здоровья сотрудников в основном для возмещения издержек, связанных с физическим здоровьем, то сегодня не оформляется ни одного пакета, в котором не было бы услуг психолога. Отрадно видеть, что многие предприятия решили создать все условия, чтобы работники могли заботиться о своем здоровье, не только занимаясь последствиями, но и используя возможности профилактического вмешательства“, — сказала Рааг.

Благодаря медицинскому страхованию работник сможет быстрее получать различные медицинские услуги

В Эстонии работодатель может инвестировать в здоровье каждого работника 400 евро в год без дополнительного налога на специальные льготы. Эту сумму работодатель также может, не уплачивая налога, направить на оформление медицинского страхования для своих работников. „Страхование здоровья Seesam включает различные услуги: это амбулаторные услуги семейного врача и врачей-специалистов, стационарное лечение, профилактическая проверка состояния здоровья и профилактическое лечение, услуги психиатра и психолога, медосмотр работников, реабилитационное лечение, стоматологические услуги, родовспоможение, расходы на оптику, а также на вакцинацию и рецептурные лекарства. Из числа упомянутых услуг страхователь может сделать выбор, и также из них формируется страховой пакет“, — рассказывает Рааг.

Узнайте больше о страховании здоровья на сайте страховой компании Seesam и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.