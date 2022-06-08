ФОТО и ВИДЕО | Над Таллинном поднялся столб густого черного дыма: в Кристийне горели несколько машин

Прибыв на место пожара, спасатели принялись тушить микроавтобус Iveco. К тому времени огонь с микроавтобуса перекинулся дальше. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в огне оказалась полностью уничтожена еще пара легковых автомобилей. Точное их число представитель спасателей назвать сейчас не смог.

Огонь также распространился на близлежащий гараж. Жилым зданиям опасность не угрожает.

Работы по тушению продолжаются. Пожарные разбирают завалы и ищут возможные очаги огня.

Спасательный департамент просит окрестных жителей держать окна-двери своих домов закрытыми.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На фотографиях видно, что столб дыма был виден из других районов города, а также с Таллиннского залива.

Новость дополняется.