ЧП и криминал
08.06.2022, 17:17

ВИДЕО | Полиция просит помощи в опознании молодых людей

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: PRIIT SIMSON | Ekspress Meedia

Полиция просит помощи в опознании двух молодых людей, которые могут обладать информацией по произошедшему в августе прошлого года железнодорожному происшествию, в котором погиб человек.

Вечером 4 августа 2021 года на железнодорожных путях в поселке Лоо (Харьюский уезд) поезд насмерть сбил молодого человека. В связи с этим полиция просит помощи в опознании двух молодых людей (на видео ниже), которые могут обладать информацией об инциденте.

Правоохранители просят всех, у кого есть информация о попавших на видео молодых людей, связаться с полицией по телефону 53 073 343 или электронной почте pohja.vihje@politsei.ee.

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