08.06.2022, 17:17
ВИДЕО | Полиция просит помощи в опознании молодых людей(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Полиция просит помощи в опознании двух молодых людей, которые могут обладать информацией по произошедшему в августе прошлого года железнодорожному происшествию, в котором погиб человек.
Вечером 4 августа 2021 года на железнодорожных путях в поселке Лоо (Харьюский уезд) поезд насмерть сбил молодого человека. В связи с этим полиция просит помощи в опознании двух молодых людей (на видео ниже), которые могут обладать информацией об инциденте.
Правоохранители просят всех, у кого есть информация о попавших на видео молодых людей, связаться с полицией по телефону 53 073 343 или электронной почте pohja.vihje@politsei.ee.