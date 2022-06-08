ВИДЕО | Полиция просит помощи в опознании молодых людей

Вечером 4 августа 2021 года на железнодорожных путях в поселке Лоо (Харьюский уезд) поезд насмерть сбил молодого человека. В связи с этим полиция просит помощи в опознании двух молодых людей (на видео ниже), которые могут обладать информацией об инциденте.