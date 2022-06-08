ВИДЕО | У Лаврова спросили об украденном в Украине зерне. Он заговорил о „неонацистах“ и „спецоперации“

„Что из украденного в Украине, помимо зерна, России еще удалось продать?“ - спросил журналист.

„То есть у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да? Вы думаете, все так поступают? Я вам отвечаю: мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно? Мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет“, - ответил Лавров.



В среду, 8 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает DW.

„Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами“, - заявил Лавров по итогам переговоров.

Чавушоглу пригласил Лаврова, чтобы обсудить возможность вывоза зерна из украинских портов, заблокированных российской армией. При этом министр иностранных дел РФ утверждал на пресс-конференции, что зерно из Украины невозможно вывезти, потому что украинская сторона сама заминировал свои порты, опасаясь нападения России с моря. По его словам, в случае разминирования коридоров для прохождения судов с продовольствием Россия „гарантирует“, что не будет использовать их для ведения боевых действий против Украины.

В свою очередь глава МИД Турции назвал законным требование России об отмене санкций против российской сельхозпродукции, введенных из-за российского вторжения в Украину. „Совершенно законно в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок добиваться устранения препятствий для российского экспорта продовольствия. Считаем, что это было бы справедливо“, - сказал Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.

Посреднические усилия Турции