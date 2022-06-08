ПРОГНОЗ | В семи уездах объявлено штормовое предупреждение

Как сообщают синоптики, в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа сегодня днем и вечером пройдут дожди с грозами, местами сопровождающиеся градом. Приступы во многих местах интенсивны. Под грозовыми облаками ветер будет порывистым.

Четверг, 09.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, до полуночи на востоке Эстонии местами гроза и сильные осадки. К утру осадки прекратятся и облачность поредеет. Местами туман. Ветер западной четверти, до полуночи на востоке материковой части ветер переменных направлений 2-7, на побережье порывы 11 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Переменная облачность. На севере Эстонии местами возможен кратковременный дождь. В районе Рижского залива туман. Вечером облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 11..15°С.

Пятница, 10.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 15°С.

Суббота, 11.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На юге Эстонии местами кратковременный дождь. После полуночи, начиная с севера, облачность рассеется. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..15, на севере Эстонии местами 7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..26°С, на наветренном побережье немного прохладнее.

Воскресенье, 12.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами туман. На юге Эстонии к утру вероятность осадков увеличится. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 12..17, во внутренних районах местами 10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах ливни, гроза, более сильные осадки на востоке Эстонии. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.