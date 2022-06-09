КОЛОНКА RusDelfi | Путин и те, кто его поддерживает, употребляют одни и те же „наркотики“

После вторжения России в Украину множество экпертов по всему миру отмечают, что Владимир Путин и его окружение сильно изменились за последние двадцать лет. Если в начале 2000-х годов обычные парни из петербургских подворотен мечтали о том, что благодаря освоению бесконечных ресурсов России, получится обеспечить себе „золотую старость“, то теперь этих ребят невозможно узнать. Например, до нападения на Украину Владимир Путин развлекался уроками истории про Ленина и исторические границы Украины, очень вольно пересказывая историю, но в таком случае возникает вопрос — зачем это нужно 69-летнему мужчине? Но это определило внутреннее развитие его режима.

„Революция роз“ в 2003 году в Грузии и „Оранжевая революция“ в 2004 году в Украине породили в путинском режиме страх, и это было временем, когда Кремль начал создавать движения „Наши“, „Молодая гвардия“ и тому подобное, и тогда же начало коваться самое страшное оружие Кремля — Останкино. В это время Путин и его окружение думали что случится, если люди в России тоже начнут выражать свое недовольство бедностью, бесправием и коррупцией, которые являются характерными чертами российской жизни. И в конце-концов придумали выход! Им стало „величие“ и избранность (богоизбранность, если угодно) российского народа и России. Для этого путинский режим стал предлагать „наркотик“ русскоязычному населению, который употребляют не при помощи шприца и иглы, а при помощи того же Останкино. Хуже того, Путин и сам подсел на иглу этого „наркотика“, который, в первую очередь, бы предназначен для обычных людей, что в конце-концов привело к тому, что он потерял связь с реальностью и не мог до 24 февраля 2022 года здраво оценивать настоящую ситуацию. Вряд ли может и теперь, судя по его последним заявлениям.