Объемный материал: в уголовном деле экс-советника министра финансов Керсти Крахт более 2000 страниц прослушки

"Керсти Крахт до сегодняшнего дня знакомится с ними", - сказал ее адвокат Сандер Потисепп на состоявшемся 8 июня в Харьюском суде распорядительном заседании.

Потисепп не сообщил, какова длительность прослушанных разговоров в минутах. Но сказал, что их распечатка на бумаге составляет 2000 страниц. "Они ужасно длинные".

У Госпрокуратуры набралось целых шесть папок с распечатками разговоров, плюс один том уголовного дела составляют другие материалы слежки. Всего уголовное дело состоит из 17 томов.

Прокурор Таави Перн попросил у суда для представления доказательств по делу и оглашения обвинительного заключения 57 судебных заседаний. Правда, пока непонятно, как будут представлены материалы прослушки: в записи или в письменном виде на мониторе.

Так как адвокаты подсудимых тоже будут представлять своих свидетелей, то число судебных заседаний еще более увеличится.

Помимо Керсти Крахт на скамье подсудимых по различным коррупционным обвинениям находятся также предприниматель в сфере недвижимости Хиллар Тедер, его правая рука Юри Пыльд и бизнесмен Тоомас Тамм. Никто из них виновным себя не признает.

Защита обвиняемых заявила, что обвинительный акт составлен с недостатками и его нужно вернуть в прокуратуру. С чем Перн не согласился и попросил предоставить разобраться во всём суду.

Судье Карин Оленченко было непросто из-за занятости адвокатов назначить дату начала процесса. В итоге удалось согласовать дату первого заседания. Суд начнется 20 января 2023 года и продлится по меньшей мере до конца следующего года.

Прокуратура вменяет Керсти Крахт в вину три отличных друг от друга коррупционных преступления. Её обвиняют в том, что она просила взятку и брала взятку в крупном размере от Тоомаса Тамма, которому, в свою очередь, предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.