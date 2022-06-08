Объемный материал: в уголовном деле экс-советника министра финансов Керсти Крахт более 2000 страниц прослушки
Харьюский уездный суд начал сегодня рассмотрение уголовного дела Керсти Крахт (бывшего советника экс-министра финансов Мартина Хельме) и крупного предпринимателя Хиллара Тедера. Основу дела составляют прослушанные Полицией безопасности телефонные разговоры, пишет Eesti Ekspress.
"Керсти Крахт до сегодняшнего дня знакомится с ними", - сказал ее адвокат Сандер Потисепп на состоявшемся 8 июня в Харьюском суде распорядительном заседании.
Потисепп не сообщил, какова длительность прослушанных разговоров в минутах. Но сказал, что их распечатка на бумаге составляет 2000 страниц. "Они ужасно длинные".
У Госпрокуратуры набралось целых шесть папок с распечатками разговоров, плюс один том уголовного дела составляют другие материалы слежки. Всего уголовное дело состоит из 17 томов.
Прокурор Таави Перн попросил у суда для представления доказательств по делу и оглашения обвинительного заключения 57 судебных заседаний. Правда, пока непонятно, как будут представлены материалы прослушки: в записи или в письменном виде на мониторе.
Так как адвокаты подсудимых тоже будут представлять своих свидетелей, то число судебных заседаний еще более увеличится.
Помимо Керсти Крахт на скамье подсудимых по различным коррупционным обвинениям находятся также предприниматель в сфере недвижимости Хиллар Тедер, его правая рука Юри Пыльд и бизнесмен Тоомас Тамм. Никто из них виновным себя не признает.
Защита обвиняемых заявила, что обвинительный акт составлен с недостатками и его нужно вернуть в прокуратуру. С чем Перн не согласился и попросил предоставить разобраться во всём суду.
Судье Карин Оленченко было непросто из-за занятости адвокатов назначить дату начала процесса. В итоге удалось согласовать дату первого заседания. Суд начнется 20 января 2023 года и продлится по меньшей мере до конца следующего года.
Прокуратура вменяет Керсти Крахт в вину три отличных друг от друга коррупционных преступления. Её обвиняют в том, что она просила взятку и брала взятку в крупном размере от Тоомаса Тамма, которому, в свою очередь, предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.
Крахт также обвиняется в том, что просила взятку в крупном размере у Хиллара Тедера, которому предъявлено обвинение в обещании дачи взятки в крупном размере. В связи с этими деяниями Тедер, Крахт и Юри Пыльд обвиняются в соглашении об отмывании денег, а также Юри обвиняется в посредничестве в даче взятки в крупном размере.
Также Керсти Крахт обвиняется в нарушении ограничения на совершение действий в особо крупном размере. Согласно обвинению, Крахт в качестве советника министра финансов принимала участие в принятии решений в пользу коммерческого товарищества во время, когда задолжала денег этому же коммерческому товариществу.
Помимо этого, Юри предъявлено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия.
Со слов прокурора Таави Перна, обвиняемым вменяется в вину совершение нескольких различных коррупционных преступлений. Весомая часть их связана с возможностью принятия за взятку решений, направленных на смягчение кризиса, обусловленного распространением коронавируса. Вынесение быстрых и имущественно-весомых решений в государственном секторе в условиях кризиса может таить в себе значительные риски, которые, согласно обвинению, реализовались и в данных случаях.
”Согласно обвинению, бизнесменов мотивировали обещать и давать взятку их бизнес-интересы, в том числе желание способствовать своим бизнес-интересам в условиях кризиса через различные меры поддержки. Согласно обвинению, у бывшего советника министра финансов мотивы просить и принять взятку были связаны с финансовыми затруднениями”, — сказал прокурор.