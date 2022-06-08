Ааб о лишении права голоса граждан РФ: большинство живет в Эстонии всю жизнь, неприемлемо ограничивать их права

„Речь идет о законопроекте 594 SE, который был подан партией Isamaa еще в апреле. Он предполагает, что право голосовать на местных выборах останется только у граждан Эстонии и ЕС. Это означает, что избирательного права предлагается лишить постоянно проживающих в Эстонии граждан третьих стран, а также лиц без гражданства“, - пояснил парламентарий.

Сейчас голосовать на выборах в местные органы власти имеют право 70 411 проживающих в Эстонии граждан России и 62 748 неграждан, а также граждане Великобритании (434), Норвегии (120) и США (173). „То есть, на практике принятие законопроекта означало бы, что права голосовать на муниципальных выборах лишились бы почти 134 тысячи человек“, - добавил Ааб.

„Мы не считаем такой подход разумным и необходимым. Большинство попадающих под действие этой инициативы живут в Эстонии всю свою жизнь, и я не считаю приемлемым ограничивать их в правах. Кроме того, подобным шагом мы послали бы людям четкий сигнал „мы вам не доверяем“. Думаю, нет особой необходимости объяснять, что такой подход способен лишь внести раскол в общество. Наша задача всегда состояла в том, чтобы общество было сплоченным“, - резюмировал центрист.