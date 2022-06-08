Президент не исключает внеочередных парламентских выборов

„Уважаемый руководитель Государственной службы по проведению выборов, внутриполитическая ситуация не исключает ситуации, когда перед президентом может встать вопрос, что для решения правительственного кризиса придется объявить внеочередные выборы в Рийгикогу“, - написал Яхило, отметив, что согласно 3-й статье, ч.3, Закона о выборах в Государственное собрание (Рийгикогу) объявленные главой государства внеочередные парламентские выборы должны состояться в течение 20-40 дней с момента их объявления, и канцелярия президента хотела бы знать, каков, по мнению службы, оптимальный срок, который потребуется для того, чтобы по предложению правительства организовать и провести летом внеочередные выборы в Рийгикогу, как предусматривает Конституция ЭР. Канцелярия президента просит ответить на вопрос как можно быстрее.