ВИДЕО | Мартин Хельме о возможности занять кресло премьера: Кая Каллас сделала мне хорошую рекламу

Как получилось, что в контексте коалиционных переговоров все спрашивают, станет ли Мартин Хельме премьер-министром?

„Это Кая Каллас сделала мне такую ​​хорошую рекламу, — сказал Хельме. „Она много раз говорила, что не может уйти, потому что иначе приду я“.

По словам Хельме, распределение министерских мест согласовывается в последнюю очередь. Сегодня обсуждались вопросы по существу. „Я думаю, у нас много общего. Подчеркну, что в Эстонии есть одна партия, которая не считает, что существует кризис роста цен и проблемы выживания, связанные с этим. Это Партия реформ.“ Он добавил, что если кризиса нет, то и решать ничего не надо.

В настоящее время можно говорить о двух возможных коалициях: Центристы, EKRE и Isamaa или Партия реформ, соцдемы, Isamaa. Планируемый EKRE союз удастся?

„Я не берусь предсказывать или рассуждать на эту тему, потому что это Isamaa должна до конца обсудить все внутри партии и принять решение“, - ответил Хельме, добавив, что процесс в настоящее время движется относительно медленно.

Однако Хельме не считает правильным, что правительство меньшинства Каи Каллас (Партия реформ) продолжит работу и летом, поэтому он хотел бы решить этот вопрос до летних каникул Рийгикогу, которые начнутся на следующей неделе.

Он сказал, что Эстонии нужно правительство с новым мандатом на лето, потому что, если летом не будут проведены необходимые приготовления к осени, когда обещают большие счета за отопление и другие повышения цен, решить эти проблемы будет намного сложнее.

Депутат от EKRE Март Хельме отметил, что разговоры о том, что Мартин Хельме станет премьер-министром, не были предметом прямого обсуждения во время переговоров с Центристской партией и Isamaa. „От Центристской партии поступил сигнал, что они не будут выдвигать никаких ультимативных требований по данному вопросу“.

Разве это не красная линия для Центристской партии?

„Нет, это не красная линия ни для нас, ни для них“, - отверг предположение Март Хельме.