ВИДЕО | Юри Ратас: мы можем работать и в оппозиции

Ратас сообщил, что на переговорах центристы озвучили свою позицию. „Для Центристской партии важно, чтобы в случае рождения этой коалиции мы поддержали эстонский народ в условиях энергетического кризиса. Для нас важны пожилые, чтобы продолжать внеочередное повышение пенсий. Детские и семейные пособия, поддержка украинцев здесь и в Украине“, — перечислил Ратас.



Он отметил, что центристы не намерены вступать в любую коалицию, а могут работать и в оппозиции.



То, какой будет в итоге коалиция, зависит во многом от решения Isamaa, отметил Ратас. На вопрос о том, согласен ли он уступить место премьер-министра Мартину Хельме, если это будет нужно для рождения EKREIKE, лидер центристов не ответил.

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