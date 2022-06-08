Вызов Трусовой: пять уникальных людей, разрывавших в разных видах спорта

В 2002 году сборная Турции по футболу добилась лучшего достижения в своей истории. Команда добралась до полуфинала чемпионата мира, где завоевала бронзовые награды. В матче за третье место главным героем стал нападающий Ильхан Мансыз, оформивший дубль. Та игра на мундиале осталась самой значимой в карьере форварда, которая после турнира в Японии и Корее постепенно пошла на спад.

Перейдя на тренерскую работу, Бобров оставался верен себе. Всеволод успел поработать и в футболе, и в хоккее. Под его руководством футболисты ЦСКА впервые за много лет смогли добраться до финала Кубка, но трофей так и не завоевали. А хоккейная сборная СССР, возглавляемая Бобровым, дважды становилась обладательницей золотых медалей на чемпионатах мира.

История Боброва удивительна еще и тем, что он выступал и на летних, и на зимних Играх. Всеволод со сих пор остается единственным спортсменом в истории, кто был капитаном футбольной команды на летней Олимпиаде и хоккейной — на зимней.

Травмы не позволили ему надолго задержаться в футболе, поэтому он сосредоточился на классическом хоккее, в который здоровье давало ему играть. На льду Бобров добился даже больших результатов, став шестикратным чемпионом СССР. С хоккеем связано и его главное спортивное достижение — победа на Олимпиаде 1956 года в Италии.

Самым известным российским атлетом, который решался на смену спортивного рода деятельности, является Всеволод Бобров. Свою спортивную карьеру он начинал в футболе, попав в ЦДКА после получения воинского звания. В дебютном матче в чемпионате СССР он оформил дубль, сразу же заявив о себе. С армейцами он трижды выиграл первенство Союза и два раза стал лучшим бомбардиром лиги. Во время зимних межсезоний, чтобы не терять спортивную форму, Всеволод выступал за команду ЦДКА по хоккею с мячом, с которой дважды выиграл Кубок СССР.

Фигуристка станет не первой звездой мирового спорта, появившейся в нескольких дисциплинах. До нее и другие атлеты пробовали себя в разных видах, добиваясь результата в совершенно не похожих друг на друга соревнованиях.

Через четыре года после чемпионата мира Мансыз принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за травм. Уйдя из футбола, Ильхан стал получать приглашения в разные местные шоу. Так в 33 года он стал участником турецкого аналога „Ледникового периода“ и впервые встал на коньки. Бывший футболист выступал в паре со словацкой фигуристкой Ольгой Бестендиговой.

Образовавшийся дуэт стал победителем в шоу, после которого многих удивил своими словами. Мансыз и Бестендигова заявили, что планируют встать в профессиональную пару и отобраться на зимние Олимпийские игры в Сочи. Достичь заветной цели им так и не удалось, но в 2015 году они стали чемпионами Турции в парном разряде по фигурному катанию.

Криста Лудинг-Ротенбургер

Удивительно, как два совершенно не похожих друг на друга вида спорта могут совмещаться друг с другом. К примеру, вы знали, что конькобежцы во время тренировок часто крутят педали на велотренажере? Немецкая спортсменка Криста Лудинг-Ротенбургер настолько привыкла тренироваться на велосипеде во время межсезонья, что в один момент решила совмещать коньки и велоспорт.

В 1984 году она завоевала золотую медаль в забеге на 500 метров на зимней Олимпиаде в Сараево. После того триумфа Криста начала профессионально совмещать коньки с велоспортом и спустя два года стала чемпионкой мира в спринте на велосипеде. А вскоре ей покорилось и вовсе уникальное достижение.

Раньше зимние и летние Игры проводились в один год, и только с 1994-го их начали разделять двухлетними перерывами. В 1988 году Лудинг-Ротенбургер выступила как на летней, так и на зимней Олимпиаде. В конькобежном спорте ей покорились золото и серебро, а велоспорт принес ей второе место. Так Криста стала первой в истории женщиной, выигравшей медали на зимних и летних Олимпийских играх в разных видах спорта.

Эдди Иган