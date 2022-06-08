Elering нашел способ покрыть увеличение потерь электроэнергии. Потребитель выиграет

„Возросшие цены на электроэнергию, с одной стороны, увеличили расходы Elering на покупку электроэнергии на бирже, чтобы компенсировать физические потери, вызванные передачей электроэнергии, а с другой стороны, увеличили плату, получаемую за перегрузку, возникающую из-за разницы между эстонскими и финскими ценами“, - сказал руководитель Elering Таави Вескимяги.

„Для предотвращения увеличения сетевой платы из-за увеличения стоимости потерянной электроэнергии в условиях высокой инфляции сегодня Elering получил разрешение от Департамента конкуренции использовать плату за перегрузку для покрытия расходов, связанных с покупкой потерянной электроэнергии“, — пояснил Вескимяги.

За счет платы за перегрузку, полученной от Nord Pool, Elering покроет разницу в цене, которая возникает из-за того, что действующая плата за сеть, утвержденная Департаментом конкуренции, не покрывает возросшие расходы на потерянную электроэнергию. В то же время Elering продолжит направлять большую часть платы за перегрузку на покрытие инвестиций, связанных с международными соединениями, такими как реконструкция линий электропередач в латвийском направлении или строительство запланированного дополнительного эстонско-финского соединения EstLink 3.

Новое соединение с Финляндией важно для гармонизации цен на электроэнергию в Эстонии и Финляндии. „Текущая разница в цене с Финляндией означает, что более дешевая скандинавская электроэнергия не сможет пройти через два существующих канала из скандинавских стран в Эстонию в достаточном количестве. Установление дополнительного канала поможет выровнять разницу в цене“, — отметил Вескимяги.

В европейском законодательстве действуют определенные правила использования платы за перегрузку, которым следует и Elering. Они обозначены не только для Эстонии, но и для всей Европы.