Лишение граждан РФ права голоса поддерживают только Isamaa и EKRE

На состоявшихся прошлой осенью выборах в волостные и городские собрания, помимо граждан Эстонии и Европейского союза, могли проголосовать еще 140 167 постоянно проживающих в Эстонии человек, половина из которых (70 154) были гражданами России, а 63 397 - обладателями серых паспортов.

Вторжение России в Украину в очередной раз подняло вопрос о том, должны ли российские граждане иметь право голоса на муниципальных выборах. На самом деле Isamaa представила соответствующий законопроект уже в апреле. Аналогичный законопроект был представлен EKRE еще в 2017 году, такое же обещание присутствовало в ее предвыборной программе на выборах в Рийгикогу 2019 года.

Хотя EKRE и Isamaa придерживаются здесь одного мнения, остается та же проблема, что и в предыдущей коалиции: третья сторона, т.е. Центристская партия, не поддерживает ограничение права голоса. Также маловероятно, что эта идея найдет отклик среди представителей Партии реформ и социал-демократов.

"Это ведь не повысит лояльность этих людей к Эстонии. Я бы поставил этот вопрос наоборот - как нам сделать из них более лояльных к Эстонии людей. Это ведь не сложное изменение в законе, но что будет дальше? Да, этого влияния на местные власти больше не будет, но каким образом это сделает человека более проэстонски настроенным? То, что происходит в головах у людей, является большой угрозой безопасности, нам следует скорее заниматься этим", - сказал председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

"По моей оценке, несправедливо начинать лишать кого-то, например, пожилую бабушку, права голоса за то, что она не сдала языковой экзамен. Такой человек может быть настроен полностью проэстонски, вырастил здесь свою семью, вносил вклад в общество, переживает по поводу развития эстонского государства, а тут придет государство и объявит, что мы вас лишаем права голоса на местных выборах, потому что мы вам никоим образом не доверяем", - сказал зампред Центристской партии Танель Кийк.