Новости Эстонии
08.06.2022, 11:53

ВИДЕО | Кая Каллас после встречи с Isamaa: обсуждение было конструктивным, я настроена умеренно оптимистично

 

Только что завершился первый раунд переговоров Isamaa, Партии реформ и Социал-демократической партии. Это еще не совсем коалиционные переговоры, стороны изначально пытались выяснить, есть ли и сколько у них точек соприкосновения для того, чтобы вместе управлять государством.

Осталось ли после переговоров ощущение, что у Isamaa есть соглашение с EKRE и Центристской партией? Кая Каллас подтвердила, что такого ощущения не было.

„Все пытались найти общий язык, я настроена умеренно оптимистично“, — сказала она Delfi. По имеющимся данным, решение, касающееся будущего Эстонской Республики, совет партии Isamaa примет в эту субботу.

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