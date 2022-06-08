ВИДЕО | Кая Каллас после встречи с Isamaa: обсуждение было конструктивным, я настроена умеренно оптимистично

Только что завершился первый раунд переговоров Isamaa, Партии реформ и Социал-демократической партии. Это еще не совсем коалиционные переговоры, стороны изначально пытались выяснить, есть ли и сколько у них точек соприкосновения для того, чтобы вместе управлять государством.