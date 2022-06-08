08.06.2022, 11:53
ВИДЕО | Кая Каллас после встречи с Isamaa: обсуждение было конструктивным, я настроена умеренно оптимистично
Только что завершился первый раунд переговоров Isamaa, Партии реформ и Социал-демократической партии. Это еще не совсем коалиционные переговоры, стороны изначально пытались выяснить, есть ли и сколько у них точек соприкосновения для того, чтобы вместе управлять государством.
Осталось ли после переговоров ощущение, что у Isamaa есть соглашение с EKRE и Центристской партией? Кая Каллас подтвердила, что такого ощущения не было.
„Все пытались найти общий язык, я настроена умеренно оптимистично“, — сказала она Delfi. По имеющимся данным, решение, касающееся будущего Эстонской Республики, совет партии Isamaa примет в эту субботу.