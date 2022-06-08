МНЕНИЕ | Пять фактов о войне в Украине, о которых стоит поговорить

Война в Украине длится более трёх месяцев. Смогли ли мы, украинцы, привыкнуть к ней? Нет. Мы живем, как на пороховой бочке: в ежечасной зависимости от новостей и военных сводок. Война оголила простоту мысли и простоту слова. Мы научились не усложнять и излагать свои мысли без лишних предисловий и экивоков.

Но при этом остаются вопросы, для которых не хватает слов. Почему началась война? Можно ли было ее избежать? Когда она закончится? Политики обходят острые углы, отвечая на них. Но на них нужно отвечать прямо. Как минимум — для констатации исторической правды. Как максимум — для работы над ошибками.