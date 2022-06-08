08.06.2022, 13:00
МНЕНИЕ | Пять фактов о войне в Украине, о которых стоит поговорить
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Почему началась война? Можно ли было ее избежать? Когда она закончится? - на эти и другие вопросы о войне в Украине постаралась ответить в статье-мнении для RusDelfi украинская журналистка Анне Быкова
Война в Украине длится более трёх месяцев. Смогли ли мы, украинцы, привыкнуть к ней? Нет. Мы живем, как на пороховой бочке: в ежечасной зависимости от новостей и военных сводок. Война оголила простоту мысли и простоту слова. Мы научились не усложнять и излагать свои мысли без лишних предисловий и экивоков.