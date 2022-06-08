Мнение
08.06.2022, 13:00

МНЕНИЕ | Пять фактов о войне в Украине, о которых стоит поговорить

 
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Ukraina fännid
Ukraina fännid
ФОТО: ANDY BUCHANAN / AFP | Scanpix

Почему началась война? Можно ли было ее избежать? Когда она закончится? - на эти и другие вопросы о войне в Украине постаралась ответить в статье-мнении для RusDelfi украинская журналистка Анне Быкова

Война в Украине длится более трёх месяцев. Смогли ли мы, украинцы, привыкнуть к ней? Нет. Мы живем, как на пороховой бочке: в ежечасной зависимости от новостей и военных сводок. Война оголила простоту мысли и простоту слова. Мы научились не усложнять и излагать свои мысли без лишних предисловий и экивоков.

Но при этом остаются вопросы, для которых не хватает слов. Почему началась война? Можно ли было ее избежать? Когда она закончится? Политики обходят острые углы, отвечая на них. Но на них нужно отвечать прямо. Как минимум — для констатации исторической правды. Как максимум — для работы над ошибками.

RusDelfi
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