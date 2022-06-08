Другие виды
08.06.2022, 12:30

Гимнаст Куляк подал апелляцию на решение о дисквалификации. Он вышел на награждение с буквой Z

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gymnastic bars
gymnastic bars
ФОТО: REUTERS/Mike Blake | Scanpix

Российский гимнаст Иван Куляк обжаловал решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о его годичной дисквалификации.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего GEF отстранил спортсмена на год, пишет Sports.ru.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», – сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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