08.06.2022, 12:30
Гимнаст Куляк подал апелляцию на решение о дисквалификации. Он вышел на награждение с буквой Z(2)
ФОТО: | Scanpix
Российский гимнаст Иван Куляк обжаловал решение дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) о его годичной дисквалификации.
В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего GEF отстранил спортсмена на год, пишет Sports.ru.
«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», – сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
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