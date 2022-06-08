Гимнаст Куляк подал апелляцию на решение о дисквалификации. Он вышел на награждение с буквой Z

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего GEF отстранил спортсмена на год, пишет Sports.ru.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», – сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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