ФОТО | Под Йыгева перевернулась автоцистерна, перевозившая масло, на дорогу вылилась большая часть 20-тонного груза

Грузовик остается на дороге, и движение на месте происшествия полностью перекрыто в обоих направлениях, сообщила Delfi патрульный полицейский Тартуского отделения Рийн Тамм.

"В настоящее время участники дорожного движения направляются через Сиймусти, и Департамент шоссейных дорог также установил соответствующие знаки в помощь участникам дорожного движения. Дорога будет оставаться закрытой до тех пор, пока владелец грузовика не доставит на место происшествия тяжелую технику, которая вытащит пострадавшее транспортное средство с дороги и освободит путь."

Поскольку после аварии на дорогу вылилось большое количество масла, спасатели сейчас посыпают ее опилками.

Известно, что водитель был трезв и имеет действующие права на необходимую категорию. В результате ДТП он получил травму и был доставлен медиками в клинику Тартуского университета. Дорога на месте аварии извилистая, максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. По словам водителя, он потерял управление из-за технической неисправности. Точные обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.