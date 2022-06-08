Канадский депутат — об изнасиловании: как Федерация хоккея Канады скрывала это 4 года?

«Мы должны заняться этим прямо сейчас и вызвать свидетелей. Это просто навевает так много воспоминаний о Грэме Джеймсе. Я думал, мы убрали это после Шелдона Кеннеди и Теорена Флёри, но, видимо, нет. Сейчас мы говорим об обвинении в групповом изнасиловании, в котором может быть замешан каждый третий игрок из состава сборной Канады. Как, чёрт возьми, Федерация хоккея Канады хранила это в тайне в течение четырёх лет? Я потрясён организацией, и я потрясен тем, что эта история до сих пор в основном скрывается канадскими СМИ», – цитирует члена парламентского комитета Канады по делам, связанным с насилием, Кевина Во TSN.

«Что я хочу знать и что, я думаю, хотят знать все канадцы, так это то, использовались ли какие-либо государственные средства для сокрытия этой ужасной истории о коллективном изнасиловании? Ещё одна вещь, которую канадцы хотят знать, — это как такая важная организация может убедиться, что их игроки не несут ответственности за эти обвинения и что большинство из них сейчас играет в НХЛ. И я думаю, что канадцы заслуживают того, чтобы знать об этом», – приводит слова министра спорта Канады Паскаля Сен-Онж TSN.

Планируется, что заседание пройдёт до 23 июня, а затем возьмёт летний перерыв и вернётся 19 сентября. Ранее в Национальной хоккейной лиге прокомментировали иск женщины из Канады против ряда победителей молодёжного чемпионата мира 2018 года по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии. Также сообщалось, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.

Ответчиками по делу были названы лига, федерация и восемь игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.

Источник - Чемпионат

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