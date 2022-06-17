Как получить место в детском саду? Обратиться в суд!

В то время как многие партии уверяют, что забота о детях стоит для них на первом месте, родители, пытаясь получить для ребенка место в детском саду, вынуждены тягаться с местными самоуправлениями. Между тем, по закону каждый ребенок должен иметь возможность посещать детский сад.

По сравнению с теми, кто не получил место в муниципальном детсаду, жительница волости Харку Райна (фамилия известна редакции) находится в несколько лучшем положении. Год назад ей удалось устроить ребенка в частный детский сад, расположенный по соседству с муниципальным. Так что ей не приходится ездить в Таллинн, чтобы отвезти ребенка в детсад.