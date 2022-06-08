Глава крупнейшей розничной сети Эстонии: цены на продукты еще вырастут

В Украине часть урожая не посажено, в мире дефицит удобрений. Все, что происходит сегодня, влияет на цены. Это также повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания в следующем году. По словам Иваска, до цен на продукты эта цепочка проблем доберется не раньше следующего года. "Последствия войны и цен на энергоносители, безусловно, в настоящий момент еще не полностью осознаны", - говорит Иваск. По его словам, получение стойкого эффекта - это вопрос не нескольких недель, а скорее месяцев и лет, и, вероятно, в некоторых других секторах наблюдаются большие колебания цен.