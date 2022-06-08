Новости Эстонии
08.06.2022, 10:10

Глава крупнейшей розничной сети Эстонии: цены на продукты еще вырастут

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Больше всего за год в магазинах Coop выросли цены на овощи, говорит исполнительный директор Coop Ало Иваск.
Больше всего за год в магазинах Coop выросли цены на овощи, говорит исполнительный директор Coop Ало Иваск.
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Повышение цен уже сейчас небывалое. Исполнительный директор крупнейшей в Эстонии сети розничной торговли Coop Ало Иваск говорит, что влияние на стоимость продуктов питания войны и цен на энергию проявилось еще не в полной мере, и нас ожидает новый значительный ценовой взрыв.

В Украине часть урожая не посажено, в мире дефицит удобрений. Все, что происходит сегодня, влияет на цены. Это также повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания в следующем году. По словам Иваска, до цен на продукты эта цепочка проблем доберется не раньше следующего года. "Последствия войны и цен на энергоносители, безусловно, в настоящий момент еще не полностью осознаны", - говорит Иваск. По его словам, получение стойкого эффекта - это вопрос не нескольких недель, а скорее месяцев и лет, и, вероятно, в некоторых других секторах наблюдаются большие колебания цен.

Рост цен в магазинах Coop был замечен, начиная с прошлой осени. По словам Иваска, до них стал доходить запрос на повышение цен со стороны поставщиков и производителей, в основном, из-за последствий коронавируса и изменения цепочек поставок.

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