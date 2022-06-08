Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое большое интервью с момента своего ухода в отставку. В разговоре с журналистом Der Spiegel во вторник, 7 июня, Меркель резко осудила войну России против Украины, рассказала о мотивах Владимира Путина и объяснила, почему в 2008 году не поддержала вступление Украины и Грузии в НАТО.

Российское вторжение в Украину Меркель назвала большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", - подчеркнула она. По словам экс-канцлера ФРГ, "ненависть Путина, его враждебность" направлены против западной демократической модели. "Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", - полагает Меркель.

Она также признала, что бывшему правительству Германии "не удалось создать архитектуру безопасности". "Об этом необходимо задуматься", - сказала Меркель, добавив, что задается вопросом о том, "можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить трагедию" в Украине. "Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", - сказала она.

Меркель отказалась извиняться за свою политику в отношении России

Многие в ФРГ сейчас критикуют курс Меркель в отношении России как слишком мягкий, однако она сочла оправданными попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем, имея в виду, в частности, Минские соглашения 2014 и 2015 годов. "Дипломатия сама по себе не является ошибкой, если она не работает. Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно", - и поэтому не буду извиняться", - сказала Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО в 2008 году