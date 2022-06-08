Экономист призвал Рийгикогу задуматься о временном снижении налоговой нагрузки на фоне резкой инфляции

"Прежде всего, оказывать влияние через финансовую политику мы, к сожалению, можем только в контексте всей еврозоны, а в совете Европейского центробанка за основу, разумеется, берутся средние по валютному союзу экономические показатели. Во-вторых, на внутригосударственном уровне у нас есть дополнительные инструменты для обеспечения экономической стабильности, прежде всего это госбюджет. Здесь важно понимать, что пока наша экономика не впала в депрессию, финансирование государственных расходов за счет кредита и освобождение от налогов, будут оказывать дополнительное давление на рост цен. И в-третьих, возможность снижения налогов можно взвесить лишь в том случае, если высокие темпы инфляции носят временный характер, а сейчас это не так. Поэтому разумнее использовать целевые дотации для людей, оказавшихся в самой сложной ситуации. Распределение пособий среди всех налогоплательщиков — не лучшая мера по смягчению последствий инфляции", - прокомментировал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, выступая перед Рийгикогу.

По словам другого докладчика, независимого экономического эксперта Райво Варе, общий уровень инфляции предстоящей осенью и зимой останется высоким. "Cуществуют две инфляционных ипостаси. Одна — это базовая инфляция. Это — все другие товары, за исключением двух: энергоносители и продовольствие. И у нас возможности на них повлиять чисто технических нет. Мы должны приспособиться и попытаться снизить негативное влияние вот этого ценового шока, который с этим связан", - сказал Варе.

По мнению Варе, выбор мер по сдерживанию роста цен во многом будет определять подготовка к предстоящим в марте будущего года парламентским выборам.

"То есть это разные поддерживающие меры, непосредственно выплаты какие-то. Но на самом деле, с точки зрения эффективности, наверно больший эффект имели бы меры временной поддержки через снижение налоговой нагрузки на вот эти две группы товаров. Я думаю, что это как раз можно было бы технических осуществить, если было бы желание. Ну, налог с оборота тоже конкретно на эти группы товаров. Я не думаю, что есть смысл снижать вообще НСО, это все-таки очень важная составляющая государственного дохода. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то там этот опыт есть: временное или даже постоянное снижение налога с оборота на те базовые потребительские товары, которые важнее всего для более бедных слоев населения. Это как раз некоторые продовольственные товары, даже не все, и, во-вторых, это может быть и, например, топливо", - пояснил эксперт.