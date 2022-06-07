"Это война не Путина, а России". Немецкий историк - о коллективной ответственности россиян и опыте немцев

Мартин Шульце Вессель: Совершенно верно. Путин в своем выступлении еще в июле прошлого года дал понять, что не хочет существования Украины как независимой нации. Он начал войну против украинской нации, а любая война против нации имеет измерение геноцида.

Би-би-си: Но ведь это вопрос не только военного искусства, но и намерений.

Россия же ведет войну, не делая различия между солдатами противника и гражданскими лицами. Российская армия не слишком искусна в выборочных ударах по объектам (несмотря на многочисленные доказательства неизбирательных обстрелов и убийств гражданского населения, Россия отказывается это признавать - Би-би-си).

Никто не ожидал такой [долгой и упорной] войны в Украине, потому что многие считали, что Россия достигнет своей цели очень быстро. Но этого не произошло, Украина успешно защищается.

Мартин Шульце Вессель: Я бы не сравнивал нынешнюю войну в Украине со Второй мировой, тогда был Холокост и, конечно, другие масштабы. Но войны, которые Россия вела в последние два десятилетия, например, в Чечне, были очень жестокими. Россия уничтожала города и убивала мирных жителей, и мы видим теперь то же самое в Украине.

Би-би-си: Могли ли вы как историк предположить, что в Европе XXI века могут повториться жестокость и зверства Второй мировой войны?

Мартин Шульце Вессель: Я надеялся, что Украина сможет защититься. С самого начала я был уверен, что Россия не будет иметь успеха в том, что она планировала. Конечно, новость о бомбардировке украинских городов и начале вторжения очень меня поразила.

Би-би-си: Когда Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение, какова была ваша первая реакция?

Доктор Шульце Вессель специализируется на истории Восточной и Юго-Восточной Европы, член немецко-украинской комиссии историков. Он говорил с Би-би-си по Zoom из колледжа святого Антония в Оксфорде, где преподает в этом году.

Корреспондент Украинской службы Би-би-си Виктория Приседская поговорила об этом с немецким историком, профессором Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана доктором Мартином Шульце Весселем.

Ситуация в Германии во время Второй мировой также была сложной. Гитлер получил мощную поддержку в 1930-х годах и во время войны, но решение начать войну не было популярным в 1939-м. [При этом] многие поддерживали национал-социализм, многие имели антисемитские взгляды, царило чувство единения с государством и государственными идеями.

Были и те, кто [открыто] выступил против войны, но их очень мало. В первые дни они демонстрировали сопротивление, были письма от ученых, протесты, но эти голоса больше не слышны. Впрочем, на мой взгляд, тех, кто собственно "Zа войну", с буквой Z, не так много.

Есть те, кто верит в [ту версию] истории, которую рассказывает Путин, есть те, кто, возможно, и не имеет таких убеждений, но поддерживает свое государство, потому что они россияне, и есть пассивная позиция.

Мартин Шульце Вессель: Я бы не очень доверял опросам, которые проводят сейчас в России, думаю, люди осторожны в ответах, но я согласен, что количество сторонников войны достаточно высоко.

Би-би-си: Выступления российской оппозиции очень малочисленны, а опросы свидетельствуют, что большинство россиян поддерживают действия своего правительства, а некоторые [в России] и откровенно заявляют, что не стесняются того, что делают российские военные в Украине. Похоже ли это на настроения немцев во время Третьего Рейха?

Путин не действует в пустом пространстве, он действует в культурном контексте, и можно даже сказать, что он - продукт этого контекста. В этом культурном контексте очень сильна идея русофобии, идея блокирования России Западом, а также идея обиды на Запад. Все эти культурные идеи подпитывают российскую агрессию.

Мартин Шульце Вессель: Вопрос коллективной ответственности непростой. С одной стороны, понятно, что Путин - диктатор, который лично решил развязать эту войну. Но, кроме того, есть и ответственность России и россиян.

Би-би-си: Сегодня активно дискутируется вопрос коллективной ответственности России. Может ли отдельный человек отвечать за преступления, совершенные его государством?

Что касается влияния интеллектуалов, я не уверен, что наш голос слышен в России. Россия - тоталитарная страна, в которой больше нет независимых СМИ, западные медиа практически не имеют возможности принять участие в коммуникации и информировании [российского населения]. Поэтому западные интеллектуалы вряд ли могут оказать влияние на мнение россиян.

Мартин Шульце Вессель: Воздействие санкций имеет двойной эффект. С одной стороны, они показывают, что западный мир против России, что он осуждает ее вторжение в Украину. С другой стороны, санкции всегда объединяют власть и народ. Они оказывают обратный эффект на общественное мнение. Цель санкций - уменьшить мощь России, а не заставить людей задуматься о происходящем.

Би-би-си: Что играет большую роль в осознании ответственности - политическое и экономическое давление других стран или работа интеллектуалов: писателей, философов, историков?

Лишь в 1960-70-х в немецком обществе начался более открытый разговор. В значительной степени этому способствовал американский сериал "Холокост" (сериал 1978 года, который, как полагают, оказал колоссальное влияние на общественное мнение Западной Германии - Би-би-си).

В течение 12 лет национал-социализма немцам промывали мозги пропагандой, у них была очень сильная эмоциональная связь с Гитлером. Чтобы избавиться от этой связи, понадобилось десятилетие.

Мартин Шульце Вессель: Американцы, как и англичане и французы, были очень заинтересованы в том, чтобы показать немцам, что те сделали. Они открыли концлагеря и приводили туда немцев, чтобы те увидели, что произошло. Но больше всего зверств Холокоста произошло в немецких лагерях на территории [современной] Польши, и потому, возможно, в таком отношении (в том, что немцы не чувствовали себя виновными. - Би-би-си) свою роль сыграло и географическое расстояние.

Би-би-си: Тони Джадт в "Истории Европы с 1945 года" говорит, что в 1950-х только 5% западных немцев признавали, что испытывают чувство вины перед евреями. Что заставило немцев изменить это мнение?

Сравнивать ситуацию в современной России и Германии, по крайней мере, в начале Второй мировой, сложно. Однако в обоих случаях речь идет о том, что политическое лидерство невозможно без поддержки людей. В России это поддержка армии, поддержка бизнеса, и, следовательно, это не война Путина, это война России.

Возможно, это могут сделать российские эмигранты, которые не согласны с действиями власти, но все еще связаны с россиянами [внутри страны]. Российская политическая эмиграция может сыграть свою роль в будущем.

Поставлять вооружения нужно как можно скорее

Би-би-си: Повлиял ли опыт Второй мировой войны и Холокоста на отношение современных немцев к войне в Украине?

Мартин Шульце Вессель: Один из важнейших уроков, которые немцы извлекли из Второй мировой войны, - это никогда не должно повториться снова. Поэтому в немецком обществе в приоритете всегда была политика, ориентированная на мир.

Ничем не спровоцированная российская агрессия показала немцам, что они должны помогать Украине, в том числе поставками оружия. Это парадоксально для Германии, которая всегда старалась воздерживаться от участия в любых военных конфликтах. Мы построили армию, но ее роль была исключительно оборонительной.

Однако война в Украине имеет совсем другое измерение, и это заставило немцев принять решение о военной помощи Украине. Это может быть непростым решением для людей, которые были свидетелями Второй мировой войны - по эмоциональным причинам, а не рациональным.

Би-би-си: Поэтому Германия так медленно предоставляет Украине оружие?

Мартин Шульце Вессель: Германия оказывает достаточно много военной помощи Украине - например, поставляет зенитные комплексы и другое эффективное оружие. Но мы действительно несколько отстаем в поставке Украине тяжелого вооружения. На днях канцлер Шольц пообещал, кроме того, предоставить Украине современные системы ПВО, которые смогут защитить небо над городами. Очень важно, чтобы эта помощь поступила как можно скорее.

Интерес к Украине велик, но так будет не всегда

Би-би-си: Считаете ли вы справедливым бойкот русской культуры?

Мартин Шульце Вессель: Я ученый, и потому меня в первую очередь интересует, как русская или любая другая культура, литература и история представлены в университетах. Я не думаю, что о русской культуре каким-то образом могут полностью забыть.