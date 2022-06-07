На пляже у "Русалки" можно наслаждаться солнцем и играть в волейбол

"Пляж Инглиранд — это излюбленное жителями место для проведения досуга летом. Помимо наслаждения видами и плесканием в воде, там будет можно безопасно играть в пляжный волейбол, что активно и практикуется", - сказала старейшина Кесклинн Моника Хауканымм.

"Но следует помнить, что пляж Инглиранд не является официальным пляжем для купания, поэтому здесь регулярно не проверяют качество воды и выход в воду осуществляется под личную ответственность. Тем не менее, в районе Кесклинн также есть место для купания в безопасной для здоровья спокойной атмосфере - для этого стоит отправиться на столичный остров Аэгна."

Начиная со следующей недели молодёжь сможет на протяжении всего лета принимать участие в бесплатных волейбольных тренировках, которые будут проходить на пляже Инглиранд. Тренировки проходят по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов. Тренировки организует Таллиннский волейбольный клуб по заказу Департамента образования и Таллиннского департамента культуры и спорта.

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