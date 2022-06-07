Магазины и сети быстрого питания страдают от нехватки рабочей силы

Менеджер по персоналу сети магазинов Rimi Кайре Теро сказала rus.err.ee, что работников сейчас найти очень сложно. "У нас 150 вакансий. Тяжелее всего найти обслуживающий персонал и поваров с пекарями", - отметила она.

По словам директора по персоналу и менеджера по обучению McDonald's Restaurants в странах Балтии Анастасии Зубовой, предприятие планирует предложить в Эстонии в этом году 250 рабочих мест, 55 из которых - совершенно новые. Она отметила, что и во время пандемии никто из сотрудников не потерял свое рабочее место.

По данным Департамента статистики, в первом квартале текущего года на эстонских предприятиях было более 13 000 вакансий, что на 38% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число зарегистрированных безработных по состоянию на 6 июня составляет 45 575, а уровень безработицы 7%. Больше всего безработных в Ида-Вирумаа и Валгамаа.

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