07.06.2022, 17:17
С центристами или нет? Правление EKRE собралось для обсуждения предложения Центристской партии сформировать правительство(1)
ФОТО: | ÕHTULEHT
Во второй половине дня в здании Рийгикогу собралось руководство Эстонской консервативной народной партии (EKRE) для обсуждения предложения Центристской партии начать переговоры о формировании коалиции с участием ЦП и партии Isamaa ("Отечество").
Партия "Отечество" получила также приглашение создать коалицию и от Партии реформ. Isamaa сообщила вчера, что примет решение в субботу.
Ожидается, что заседание правления EKRE продлится ориентировочно до 18 часов, после чего председатель партии Мартин Хельме сообщил о результатах обсуждения.
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