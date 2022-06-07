Новости Эстонии
07.06.2022, 17:17

С центристами или нет? Правление EKRE собралось для обсуждения предложения Центристской партии сформировать правительство

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Фракция EKRE в Рийгикогу
Фракция EKRE в Рийгикогу
ФОТО: TIINA KÕRTSINI | ÕHTULEHT

Во второй половине дня в здании Рийгикогу собралось руководство Эстонской консервативной народной партии (EKRE) для обсуждения предложения Центристской партии начать переговоры о формировании коалиции с участием ЦП и партии Isamaa ("Отечество").

Партия "Отечество" получила также приглашение создать коалицию и от Партии реформ. Isamaa сообщила вчера, что примет решение в субботу.

Ожидается, что заседание правления EKRE продлится ориентировочно до 18 часов, после чего председатель партии Мартин Хельме сообщил о результатах обсуждения.

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