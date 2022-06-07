07.06.2022, 18:28
Правление EKRE решило начать с Центристской партией переговоры по формированию правительства(11)
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Во второй половине дня правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) решило принять предложение Центристской партии начать переговоры о формировании правительственной коалиции с участием ЦП и партии Isamaa ("Отечество").
Переговоры пройдут в четверг, сообщил председатель EKRE Мартин Хельме.
Какой из партий отойдет пост премьер-министра, выяснится в ходе переговоров, добавил Хельме.
Партия "Отечество" получила также приглашение создать коалицию и от Партии реформ. Таким образом Isamaa будет параллельно вести переговоры с Партией реформ и социал-демократами, а также с центристами и EKRE.
Isamaa сообщила вчера, что примет решение в субботу.