"Кровать была завалена вещами, спать приходилось на кипах газет". В обычных многоквартирных домах по всей Эстонии живут тысячи сборщиков хлама

"Я думаю, у моей мамы все вышло из-под контроля после смерти отца, — вспоминает Маргит (имена матери и дочери изменены — прим. ред.). — Я сама выросла в советское время, и я не выбрасываю вещи просто так. Но мама хранила все: кусочки ткани, ленты... И когда отец умер, она не выбросила ни одной его вещи. Сейчас я думаю, — рассуждает она, — что в какой-то степени это был переломный момент".