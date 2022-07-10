Новости Эстонии
10.07.2022, 16:25

"Кровать была завалена вещами, спать приходилось на кипах газет". В обычных многоквартирных домах по всей Эстонии живут тысячи сборщиков хлама

 
От краски до обувных коробок и пакетов. Барахольщик тянет к себе все, что попадается ему на пути.
От краски до обувных коробок и пакетов. Барахольщик тянет к себе все, что попадается ему на пути.
ФОТО: Indrek Kingo

Упаковки из-под йогурта, какое-то тряпье, ломаные бритвенные станки... Патологическое накопительство — это психическое расстройство, однако страдающие им люди чаще всего остаются без помощи.

"Я думаю, у моей мамы все вышло из-под контроля после смерти отца, — вспоминает Маргит (имена матери и дочери изменены — прим. ред.). — Я сама выросла в советское время, и я не выбрасываю вещи просто так. Но мама хранила все: кусочки ткани, ленты... И когда отец умер, она не выбросила ни одной его вещи. Сейчас я думаю, — рассуждает она, — что в какой-то степени это был переломный момент".

Мать Маргит, Тийу, — барахольщица. Это означает, что Тийу испытывает непреодолимую тягу к собирательству разных вещей и непобедимое нежелание расставаться с мусором. Это означает, что за, казалось бы, обычными дверями обычной квартиры скрываются горы всякого хлама. Вонь, насекомые, проблемы со здоровьем. Повод для беспокойства и раздражения и для родных человека, и для его соседей.

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