Управа района Кристийне приглашает на бесплатные тренировки по настольному теннису

«Настольный теннис — отличное хобби, которым можно заниматься всю жизнь. Это дает возможность общаться с друзьями и параллельно заниматься спортом. Спорт – основа здоровья, а настольный теннис – возможность потренироваться и провести время с пользой на свежем воздухе. Обычно, настольным теннисом обычно занимаются в помещении, но в хорошую летнюю погоду можно тренироваться в парке Ряэгу и других местах. Я сам играю в настольный теннис с 8 лет, и сейчас продолжаю работать тренером и готовлю учеников к соревнованиям. Я хочу сказать, что это спорт на всю жизнь — вы можете соревноваться в любом возрасте, никогда не поздно начать», — говорит Маргит Тамм, тренер по настольному теннису LTK Rocca al Mare.

«Мой самый возрастной ученик начал заниматься в 60 лет и даже участвовал в международных соревнованиях. Это ещё раз доказывает, что никогда не поздно начать играть в настольный теннис, главное желание. Оборудование для настольного тенниса, используемое для тренировок на открытом воздухе, не боится дождя, играть можно в любую погоду», — призывает тренер активно заниматься спортом.

Молодежный чемпионат Северных стран 2022 (North European Table Tennis Union Championships) состоится в Хаапсалу, приглашаем всех желающих посмотреть соревнования.

«Играть в настольный теннис стало модно, в парках Кристийне по заказу управы были установлены столы для настольного тенниса, например, в прекрасном парке Ряэгу. В этом году мы организовали несколько спортивных мероприятий в разных парках, чтобы привлечь больше людей к занятиям спортом на свежем воздухе и дать возможность насладиться зелёными парками Кристийне», – объясняет старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.