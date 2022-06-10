Молодежь Эстонии больше всего волнуют экология и экономическое неравенство

Вторая часть исследования была посвящена осведомленности молодежи об основанной на местных сообществах экономической модели. По мнению двух третей респондентов, основной чертой такой модели является реинвестирование прибыли бизнеса в местные сообщества. 55% респондентов считают признаком данной модели то, что основной целью предпринимательства является оказание важной для сообщества услуги, а 30% ответивших считают одной из особенностей основанной на местных сообществах экономической модели кооперативную форму предпринимательства.

Когда молодых людей попросили выбрать три наиболее важных вопроса, на которых эстонское общество должно сосредоточиться в течение следующих десяти лет, первым выбором по-прежнему была окружающая среда, а второе место заняло социально-экономическое неравенство. Третьей по важности темой оказалась устойчивость энергетики.

В ходе исследования молодым людям Эстонии было предложено оценить десять проблемных тем, поиск решений для которых является предпосылкой устойчивого развития: в том числе здоровье общества, качество образования, безопасность, дискриминация, нехватка продовольствия и т.д. 57% молодых людей считают важными вызванные изменением климата экологические проблемы. Другими важными вопросами стали безопасность, устойчивость энергетики, доступность продовольствия и чистой питьевой воды, а также неравенство в доходах.

Председатель правления Coop Eesti Keskühistu Ало Иваск отметил, что, хотя вызванные изменением климата экологические проблемы в последнее десятилетие создали большую озабоченность у молодежи во всем мире, проведенный в мае опрос показывает, что экономическое неравенство поднялось по важности на второе место.

Цель проведенного по заказу Coop Eesti опроса состояла в том, чтобы составить карту взглядов сегодняшней молодежи на социально важные темы. Исследование, в котором приняли участие 500 молодых людей в возрасте 19–30 лет со всей Эстонии, было основано на Целях устойчивого развития ООН и изучало важность этих вопросов для будущих принимающих решения лиц.

«Результаты опроса показали, что молодые люди достаточно хорошо знакомы с тем, какую бизнес-модель можно назвать основанной на местных сообществах. Большая часть молодых людей, обеспокоенных значительным неравенством в распределении доходов и богатства в обществе, знает, что существуют бизнес-модели, в результате использования которых созданная ценность распределяется между большим числом членов сообщества. При этом у многих возникли сложности при просьбе назвать предприятия, которые бы работали по данной экономической модели», - прокомментировал Иваск.

Целых 81% молодых людей не могли спонтанно назвать ни одно эстонское предприятие, деятельность которого соответствовала бы характеристикам основанной на местных сообществах экономической модели. Когда молодых людей попросили указать предприятия с такой экономической моделью среди 12 известных крупных предприятий Эстонии, чаще всего упоминались Coop (38%), Пенсионный фонд Tuleva (27%) и Enefit Green (27%).

По словам Ало Иваска, проведенное Coop Eesti исследование подтвердило гипотезу о том, что молодые жители Эстонии, которым вскоре предстоит принимать важные для общества решения, ясно осознают необходимость преодоления социально-экономического неравенства, но не очень хорошо осведомлены о кооперативной форме предпринимательства и получаемых от нее выгодах для местных сообществ.

«В Эстонии необходимо уделять больше внимания сотрудничеству между сообществами, чтобы местные проблемы находили решения на местном же уровне. Это предполагает сотрудничество местных предпринимателей, местных жителей и поддержку местных самоуправлений. Основанная на местных сообществах экономическая модель позволяет предприятиям получать прибыль таким образом, чтобы от этого выигрывало большинство членов общества», - сказал Иваск.

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