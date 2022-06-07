Мужчина, преследовавший Сирет Котка, признал себя виновным и согласился понести наказание

Сегодня был запланирован второй день судебного заседания по обвинению Ристо Рауамяэ в преследовании депутата Рийгикогу Сирет Котка, на процесс в качестве свидетеля была вызвана мать известного политика Центристской партии.

Но в начале заседания защитник подсудимого Эва Тибар сообщила, что ее подзащитный готов на согласительное производство по его делу, поэтому свидетелей вызывать не стали, а стороны процесса удалились на переговоры.

Через три четверти часа представители обвинения и защиты сообщили, что достигли договоренности.

Согласно договоренности, на Рауамяэ на три года накладывается запрет на приближение к Сирет Котка. Обвиняемый должен будет оплатить судебные издержки в размере 4140,2 евро и выплатить штраф в размере 2300 евро. Соглашение также предусматривает, что Рауамяэ признает гражданский иск в размере 1000 евро для покрытия морального ущерба, нанесенного Сирет Котка. Таким образом, вся история обойдется мужчине в сумму более 7000 тысяч евро, которые он должен будет заплатить в течение года.

Сегодня договоренность была передана судье Эве Поповой, решение она огласит в следующую среду.

Рауамяэ обвинялся по статье о преследовании и домогательстве (157-3), за что предусматривается штраф или лишение свободы на срок до одного года.

"Да, виновен", - согласился с обвинением Рауамяэ после консультаций с защитником.

На предыдущем (оно же было и первое) судебном заседании депутат парламента рассказала, как после окончания их непродолжительных отношений мужчина стал следить за ней, навязчиво терроризировал ее и сына подарками, а также различными другими способами вторгался в частную жизнь женщины и ее ближайшего окружения.

Как писала в конце мая газета Eesti Päevaleht, мужчина следил за Котка под окнами ее дома, фотографировал ее знакомого, отправлял ложную информацию в СМИ, звонил бывшему супругу Сирет Котка Мартину Репинскому, писал агрессивные письма.