Приложение от Тартуского университета: измерь уровень собственного благополучия и сравни с другими

Благополучие человека — состояние, характеризующее то, чего он достиг в жизни. Благополучие может быть объективным, когда жизнь человека оценивается со стороны (например, жилищные условия), и субъективным, когда человек сам оценивает свою жизнь, какие чувства и эмоции испытывает, как ведет себя на личном и социальном уровне. Heaolumeeter позволяет измерить уровень субъективного благополучия.

С помощью Heaolumeeter можно сравнить собственное благополучие с аналогичным показателем более 300 000 человек из 26 европейских стран. При разработке приложения ученые Института общественных наук Тартуского университета использовали данные Европейского социального исследования, а также в меньшей степени Европейского исследования качества жизни.

Европейское социальное исследование — международное социально-научное исследование, целью которого является изучение закономерностей развития обществ. Собранные данные позволяют анализировать взгляды людей, развитие различных институтов, характер социальных, политических и моральных изменений, а также иные процессы в обществах. С результатами Европейского социального исследования, касающегося Эстонии, можно ознакомиться в базе данных публикаций.

С Heaolumeeter можно ознакомиться здесь.

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