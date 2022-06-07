Maxima вводит новую систему бонусов(1)
С сегодняшнего дня Maxima вводит новую систему бонусов для своих лояльных клиентов, у которых теперь появилась возможность еженедельно получать возврат не менее половины суммы покупки.
«Мы станем первой розничной сетью в Эстонии, которая введет новый подход к предложениям для клиентов, где наши постоянные клиенты, имеющие учетную запись Aitäh, будут еженедельно получать 50% возврата стоимости приобретенных товаров в определенных категориях продуктов», – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас. Сумма будет зачисляться на карту клиента в качестве бонусных денег Maxima и может быть использована при совершении следующей покупки.
«Например, если мы продаем сковороду, которая обычно стоит 20 евро, то в период действия кампании клиент Maxima может получить после ее покупки как минимум десять евро в деньгах Maxima. Они будут зачислены на его учетную запись Aitäh во время покупки, и он сможет использовать эти деньги уже для совершения следующей покупки. Однако при первой покупке все же нужно будет оплатить полную стоимость товара», – рассказала Кикас.
Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 99% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке покупки, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.
По словам представителя Maxima, цель инициативы – предложить лояльным клиентам более крупные бонусы, чем раньше. До сих пор клиенты Maxima могли получать возврат денег Maxima в размере 1% от всех покупок, а иногда и более высокие скидки, чем обычно, на определенные продукты. Теперь они могут получать как минимум 50% от цены товара в деньгах Maxima каждую неделю за разные категории товаров.
Например, на этой неделе это различные товары для пикников, мелкая бытовая техника и кастрюли-сковородки, а на следующей неделе – различные принадлежности для гриля и походов, а также вентиляторы. «Новый подход позволяет нашим лояльным клиентам экономить больше и получать различные сезонные товары по очень хорошей цене», – подчеркнула Кикас.
«Карта Aitäh – одна из самых популярных карт клиента продуктовых магазинов в Эстонии. Помимо сбора бонусных денег владельцы карты клиента Maxima получают различные скидки и специальные предложения. Карту клиента Maxima может оформить любой, достигший 18-летнего возраста. Карту Aitäh можно приобрести в любом из 84 магазинов Maxima по всей Эстонии. Она стоит 1 евро и не имеет срока.
Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя карту клиента Maxima и накопленные с каждой покупки бонусные деньги. За последние несколько лет эта сумма достигла более 4 миллионов евро в год. Число активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 380 000 человек.