Maxima вводит новую систему бонусов

«Мы станем первой розничной сетью в Эстонии, которая введет новый подход к предложениям для клиентов, где наши постоянные клиенты, имеющие учетную запись Aitäh, будут еженедельно получать 50% возврата стоимости приобретенных товаров в определенных категориях продуктов», – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас. Сумма будет зачисляться на карту клиента в качестве бонусных денег Maxima и может быть использована при совершении следующей покупки.

«Например, если мы продаем сковороду, которая обычно стоит 20 евро, то в период действия кампании клиент Maxima может получить после ее покупки как минимум десять евро в деньгах Maxima. Они будут зачислены на его учетную запись Aitäh во время покупки, и он сможет использовать эти деньги уже для совершения следующей покупки. Однако при первой покупке все же нужно будет оплатить полную стоимость товара», – рассказала Кикас.

Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 99% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке покупки, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.

По словам представителя Maxima, цель инициативы – предложить лояльным клиентам более крупные бонусы, чем раньше. До сих пор клиенты Maxima могли получать возврат денег Maxima в размере 1% от всех покупок, а иногда и более высокие скидки, чем обычно, на определенные продукты. Теперь они могут получать как минимум 50% от цены товара в деньгах Maxima каждую неделю за разные категории товаров.