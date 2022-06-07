Трасса смерти: третий мотогонщик за неделю скончался на острове Мэн

Это уже третий случай с летальным исходом за эту неделю: 2 июня в квалификации разбился Марк Перслоу, 4 июня в гонке на мотоциклах с колясками в аварию попал 35-летний дебютант этапа французский пилот Оливье Лаворель. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 263 человек, пишет Чемпионат.

Морган участвовал в гонках серии ТТ с 2002 года, его последняя гонка была 80-й в карьере. В последние годы он планировал завершить карьеру в мотоспорте, которому он посвятил почти 30 лет, однако из-за длительного перерыва в соревнованиях в связи с пандемией передумал.

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