Реакция на повышение стоимости топлива: "Теперь буду заправляться только на 10 евро!"

Смотреть на заправочные информационные щиты с ценами - новая привычка у жителей Эстонии. Только в основном все ждут хорошего снижения стоимости. «А получается, что только повышения ждать и приходится, - сетует пожилая женщина, приехавшая залить полный бак. - Не успела. Завтра хотели поехать в Нарву, там у нас дача. Вот теперь пойду звонить мужу советоваться, что делать. Заправляться по новой? Или отложить поездку?». После долгих обсуждений с мужем решают заправить пол бака. «И правда, погода такая стоит, жалко теплые дни терять. Поедем назад, может опять цена упадет», — заканчивает рассуждения женщина и идет на кассу.

Екатерина удивляется, отмечает, что только что проезжала заправку другой компании, и там цена была прежняя. «Поленилась туда завернуть, пару машин было в очереди. Ой, зря, теперь вижу», - вздыхает женщина и уходит оплачивать в кассу.

Андрей ездит на машине по работе, деньги на заправку оплачивает работодатель. «Все равно считаю, что такие повышения — это ненормально. Зарплаты стоят на месте, а цены растут. Получается, транспортные расходы повысятся, и продукты за ними опять».

«Раз такая цена, заправляться буду каждый раз на 10 евро», — улыбчивый молодой человек Максим вставляет и практически сразу же достает заправочный пистолет из бака. «Ну на 10 евро может и капля в море, зато дождусь снижения, приеду завтра».

Такого мнения придерживаются многие опрошенные. «Мы уже наблюдали несколько раз, как цена идет вверх, потом падает, потом опять вверх. Завтра лучше приедем», — отмечают те, кто хотел заправиться, но передумал.

Машины подъезжают, видят новую цену и разворачиваются. Но не все. Александр хмуро вставляет заправочный пистолет в бак. На вопрос о подорожании машет рукой, обреченно вздыхая «то ли еще будет».

Заправки на некоторое время опустели. Видимо, все в ожидании хотя бы небольшого снижения. Чтобы успеть немного сэкономить.