ЧП и криминал
07.06.2022, 13:48

Автомобиль с людьми съехал в воду и утонул: водитель погиб

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Сегодня в Муствеэ погиб мужчина, который ушел под воду вместе с автомобилем.

Сегодня в 11 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вооре волости Муствеэ в Йыгевамаа автомобиль с тремя людьми съехал в реку и ушел под воду.


В машине находилось трое мужчин в возрасте 50-60 лет. Двое из них выбрались на берег самостоятельно. К сожалению, третий, 55-летний мужчина, не смог выбраться из тонущего автомобиля. Мужчину вытащили на берег, но реанимационные мероприятия, к сожалению, успеха не принесли.

Подробности случившегося устанавливаются.


В 11:48 спасатели вытащили из воды сам автомобиль.

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