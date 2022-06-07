Автомобиль с людьми съехал в воду и утонул: водитель погиб

Сегодня в 11 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вооре волости Муствеэ в Йыгевамаа автомобиль с тремя людьми съехал в реку и ушел под воду.



В машине находилось трое мужчин в возрасте 50-60 лет. Двое из них выбрались на берег самостоятельно. К сожалению, третий, 55-летний мужчина, не смог выбраться из тонущего автомобиля. Мужчину вытащили на берег, но реанимационные мероприятия, к сожалению, успеха не принесли.

Подробности случившегося устанавливаются.



В 11:48 спасатели вытащили из воды сам автомобиль.