Дочь Тутберидзе будет выступать за США?

В российском спорте намечаются глобальные перемены. Перед атлетами стоит трудный выбор: остаться в стране и довольствоваться внутренними стартами, пока действует международный бан, или начать выступать за другие сборные. Но если верить сообщениям зарубежной прессы, Диана Дэвис уже определилась со своим будущим.

По информации американских журналистов, дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис намерена сменить спортивное гражданство и перейти в сборную США. Об этом сообщил основатель подкаста The Skating Lesson Дэвид Лис в своих социальных сетях. Про переход партнёра фигуристки Глеба Смолкина ничего не сообщается, но трудно представить, что Дэвис стала бы выступать с другим фигуристом, ведь как минимум одна из программ на новый сезон уже поставлена. «Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — написал он.

В этом году Дэвис и Смолкин прошли стремительный путь от новичков до одной из самых перспективных пар в танцах на льду. Фигуристы триумфально взяли серебро на чемпионате России — 2022 и вырвали путёвку в Пекин, где заняли четырнадцатое место. Отличный старт для молодых спортсменов, сумевших сломать систему с очередью для танцоров и громко заявить о себе. Слухи об их трансфере в американскую команду наверняка заставят поволноваться чиновников, делавших ставку на амбициозный дуэт.

Касательно бюрократических трудностей, их у пары Дэвис/Смолкин, если они и правда решат перейти в сборную США, будет не так много, ведь Диана — урождённая американка. Она появилась на свет 16 января 2003 года в Лас-Вегасе и бóльшую часть жизни считала себя гражданкой США. Несмотря на то что она выступала за Россию, фигуристка жила и тренировалась за рубежом у Игоря Шпильбанда, чувствуя особую связь с местом своего рождения. «Я так горжусь, что родилась в таком красивом городе!» — писала Дэвис о Лас-Вегасе в своих социальных сетях.