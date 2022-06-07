Эстонское правительство оставило своих людей один на один с высокими ценами

На протяжении последних месяцев цены на моторное топливо на эстонских заправках побили все рекорды. Причины роста цен на топливо глобальные — нестабильность на рынке сырой нефти и нефтепродуктов, поскольку способность России, которая является одним из главных производителей, удовлетворять глобальный спрос, снизилась.