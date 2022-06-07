07.06.2022, 13:53
Эстонское правительство оставило своих людей один на один с высокими ценами(68)
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Рост цен на топливо в первую очередь ударит по беднейшим слоям населения, написал для RusDelfi Март Раамат, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний
На протяжении последних месяцев цены на моторное топливо на эстонских заправках побили все рекорды. Причины роста цен на топливо глобальные — нестабильность на рынке сырой нефти и нефтепродуктов, поскольку способность России, которая является одним из главных производителей, удовлетворять глобальный спрос, снизилась.