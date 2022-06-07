Мнение
07.06.2022, 13:53

Эстонское правительство оставило своих людей один на один с высокими ценами

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Март Раамат
исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний
Kütusehind on taas tõusnud.
Kütusehind on taas tõusnud.
ФОТО: Delfi lugeja

Рост цен на топливо в первую очередь ударит по беднейшим слоям населения, написал для RusDelfi Март Раамат, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний

На протяжении последних месяцев цены на моторное топливо на эстонских заправках побили все рекорды. Причины роста цен на топливо глобальные — нестабильность на рынке сырой нефти и нефтепродуктов, поскольку способность России, которая является одним из главных производителей, удовлетворять глобальный спрос, снизилась.

На сегодняшний день нефтепроизводство России снизилось на 1/10 и новый санкционный пакет Евросоюза еще больше ограничивает выход российской нефти на мировой рынок.

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