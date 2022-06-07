Дмитрий Медведев: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки
Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальных сетях, что сделает все от себя зависящее, чтобы уничтожить врагов России.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев сегодня, 7 июня, в своем телеграм-канале.
За день до этого там же он опубликовал строки из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России", якобы приурочив их ко Дню русского языка:
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
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