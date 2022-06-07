Дмитрий Медведев: я их ненавижу. Они ублюдки и выродки

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев сегодня, 7 июня, в своем телеграм-канале.

За день до этого там же он опубликовал строки из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России", якобы приурочив их ко Дню русского языка:

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.

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