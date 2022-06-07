КОЛОНКА RusDelfi | Интеграция должна работать быстрее(11)
Помимо ряда других кризисов, Эстония стоит перед проблемой беженцев в стране: треть из них дети, которые в сентябре должны будут пойти в школу. Но ясно, что ни государство, ни местные власти, ни система образования к таким вызовам не готовы.
По статистике, в Эстонию прибыло уже более сорока тысяч украинских беженцев. Среди них одну четвертую составляют несовершеннолетние и дети, которые первого сентября должны пойти в школу. Когда 24 февраля путинские войска вторглись в Украину, большинство было уверено, что эта война не продлится долго. И даже эксперты в первые дни давали прогнозы, что война продлится только десять дней; позднее они стали высказывать предположение, что боевые действия прекратятся уже в мае. Теперь ясно, что эти эксперты и комментаторы не знали всей картины и не представляли себе соотношения сил и ресурсов обеих сторон в этом конфликте. И сейчас кажется, что эта война продлится еще долго, что подтверждают официальные лица; по их словам, война будет тянуться весь год.
Это значит, что приехавшим в Эстонию беженцам не скоро удастся вернуться домой. Украинским детям придется начать свой учебный год в Эстонии. Эстонское министерство образования уже весной заявило, что украинские дети будут учиться по эстонской программе, но открытым остался вопрос: как нужно учить этих детей — на базе русского или эстонского языка? Например, в соседней Латвии этот вопрос решили иначе: правительство приняло решение, что украинские дети будут учиться только на латышском или украинском языках. Конечно, обучение на латышском языке спланировано таким образом, что для украинских детей будут сделаны некоторые послабления. Например, оценка за латышский язык и литературу в этом учебном году не ставится.
В Латвии в интеграционном процессе всегда принимали более сложные и радикальные решения, чем это делалось в Эстонии. Вероятно, что такой сценарий повторится и с украинскими детьми. Со стороны кажется, что эта проблема решится сама собой, — на что и надеются в Эстонии. Но для этого все равно нужно лучше узнать людей, которые прибыли в Эстонию и выяснить их дальнейшие планы. Если человек планирует вернуться домой при первой возможности, почему бы и не разрешить его детям учиться дистанционно в украинской школе, ведь у украинского общества есть большой опыт с дистанционным обучением еще со времен пандемии. Если люди приехали из русскоязычных городов и регионов Украины и ждут возможности вернуться домой, зачем уговаривать их пойти в эстонскую школу? Но люди, решившие остаться в Эстонии, нуждаются в интенсивной программе интеграции, которую европейские государства использовали во время предыдущего миграционного кризиса и в которую вошла усиленная программа обучения местному языку и адаптация человека на местном рынке труда. Или, в случае с несовершеннолетними, интеграция в эстонскую образовательную среду.
Все это требует больших усилий со стороны государства и местной власти. В отличие от первых месяцев, присмотр за беженцами и их поддержка больше не может быть делегирована добровольцам и желающим помочь энтузиастам. Эстонские власти должны начать шевелиться, иначе на обочине эстонского общества окажется масса невостребованных и неустроенных людей, в том числе молодых, у которых впереди целая жизнь. Эстония за последние тридцать лет уже имела такой опыт. Не нужно его повторять.