КОЛОНКА RusDelfi | Интеграция должна работать быстрее

По статистике, в Эстонию прибыло уже более сорока тысяч украинских беженцев. Среди них одну четвертую составляют несовершеннолетние и дети, которые первого сентября должны пойти в школу. Когда 24 февраля путинские войска вторглись в Украину, большинство было уверено, что эта война не продлится долго. И даже эксперты в первые дни давали прогнозы, что война продлится только десять дней; позднее они стали высказывать предположение, что боевые действия прекратятся уже в мае. Теперь ясно, что эти эксперты и комментаторы не знали всей картины и не представляли себе соотношения сил и ресурсов обеих сторон в этом конфликте. И сейчас кажется, что эта война продлится еще долго, что подтверждают официальные лица; по их словам, война будет тянуться весь год.

Это значит, что приехавшим в Эстонию беженцам не скоро удастся вернуться домой. Украинским детям придется начать свой учебный год в Эстонии. Эстонское министерство образования уже весной заявило, что украинские дети будут учиться по эстонской программе, но открытым остался вопрос: как нужно учить этих детей — на базе русского или эстонского языка? Например, в соседней Латвии этот вопрос решили иначе: правительство приняло решение, что украинские дети будут учиться только на латышском или украинском языках. Конечно, обучение на латышском языке спланировано таким образом, что для украинских детей будут сделаны некоторые послабления. Например, оценка за латышский язык и литературу в этом учебном году не ставится.