ISU объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет

Напомним, в настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет. Ранее Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. «Давно ожидаемый исход. Не вижу никакого драматизма. Наоборот, мне кажется, российским девчонкам будет только лучше. Их спортивная карьера будет только длиннее — в этом плане всё хорошо», — сказал Авербух.