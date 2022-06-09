ПОДКАСТ | Помните семью из Мариуполя? У них крутые повороты в жизни: квартиру не снять, средняя дочь хочет уехать, удивлены поддержке местных

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Два месяца назад семья Ковалевских только приехала в Эстонию. (Первый эпизод слушайте здесь). Тогда они еще не знали, где будут жить и что делать. Теперь они уже обжились в чужой стране, каждый по-разному.

Полина успела съездить в Португалию по проекту Erasmus. Cейчас ищет университет для дальнейшей учебы, в приоритете солнечная Испания.

Лизу приняли в местную музыкальную школу и предоставят общежитие. Ей дали скрипку, на которой она занимается с преподавателем. Уроки проходят на русском языке. Следующие 4 года она планирует продолжить обучение здесь. Работу ей найти сложно, так как Лизе нет 18 лет, но она с сестрами старается подрабатывать, выступать, плюс они планируют организовать небольшие концерты.

Софья во время записи предыдущего эпизода была у двоюродной сестры в Италии, потом вернулась к родителям. Сама она продолжает онлайн обучение в украинском ВУЗе, параллельно занимается в Эстонской Академии музыки и театра как вольный слушатель. В сентябре будет поступать уже как постоянный студент на магистратуру, на факультет пианино.

Петр, отец семейства, тоже музыкант. Таллиннцы могли его увидеть поющим возле Российского Посольства и на входе в Старый город. Работу по специальности вокалиста он не нашел, зато получил лицензию уличного музыканта и немного зарабатывает на этом. Поет на английском, украинском и русском. Так как постоянно на этом зарабатывать сложно, будет работать руками, скорее всего, грузчиком.

Виктория, мама трех сестер, не смогла присутствовать на записи из-за работы. Она работает няней и несколько раз в неделю подрабатывает в детском садике. Плюс печет пироги, пирожные, кексы.