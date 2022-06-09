ПОДКАСТ | Помните семью из Мариуполя? У них крутые повороты в жизни: квартиру не снять, средняя дочь хочет уехать, удивлены поддержке местных
В середине апреля семья Ковалевских рассказала RusDelfi, как их депортировали из Мариуполя в Россию, откуда они уехали в Таллинн. Они уже два месяца живут в Эстонии, работают, учатся, сталкиваются с бытовыми проблемами - об адаптации украинских беженцев и не только слушайте в подкасте "Вопросы".
Передача целиком:
Два месяца назад семья Ковалевских только приехала в Эстонию. (Первый эпизод слушайте здесь). Тогда они еще не знали, где будут жить и что делать. Теперь они уже обжились в чужой стране, каждый по-разному.
Полина успела съездить в Португалию по проекту Erasmus. Cейчас ищет университет для дальнейшей учебы, в приоритете солнечная Испания.
Лизу приняли в местную музыкальную школу и предоставят общежитие. Ей дали скрипку, на которой она занимается с преподавателем. Уроки проходят на русском языке. Следующие 4 года она планирует продолжить обучение здесь. Работу ей найти сложно, так как Лизе нет 18 лет, но она с сестрами старается подрабатывать, выступать, плюс они планируют организовать небольшие концерты.
Софья во время записи предыдущего эпизода была у двоюродной сестры в Италии, потом вернулась к родителям. Сама она продолжает онлайн обучение в украинском ВУЗе, параллельно занимается в Эстонской Академии музыки и театра как вольный слушатель. В сентябре будет поступать уже как постоянный студент на магистратуру, на факультет пианино.
Петр, отец семейства, тоже музыкант. Таллиннцы могли его увидеть поющим возле Российского Посольства и на входе в Старый город. Работу по специальности вокалиста он не нашел, зато получил лицензию уличного музыканта и немного зарабатывает на этом. Поет на английском, украинском и русском. Так как постоянно на этом зарабатывать сложно, будет работать руками, скорее всего, грузчиком.
Виктория, мама трех сестер, не смогла присутствовать на записи из-за работы. Она работает няней и несколько раз в неделю подрабатывает в детском садике. Плюс печет пироги, пирожные, кексы.
"Здесь очень приветливые люди. Все идут навстречу. Мы бесплатно ходим в бассейн, спортивный зал, музеи, выставки. Правда, недавно ходили в Ботанический сад, женщина на входе сказала, что вход бесплатный не для украинцев, а для украинских беженцев. Может, они видят наши счастливые лица и не считают, что мы бежали из Мариуполя, а до этого сидели в бомбоубежище", - говорит Полина.
По мнению Софьи, многим кажется, что у них слишком веселые лица для беженцев. "Я рада, что моя семья с юмором переживает эту ситуацию. Подставные актеры могут расплакаться на камеру, наша семья так не делает", - уточнила она.
Их дом в Мариуполе полностью разрушен. "Нам отправили фотографию знакомые. Наш подъезд снесло, он полностью провалился", - добавил Петр. Сейчас в Мариуполе нет отопления, связи, света. "Освободители" решили снабдить город водой. Снаряды разорвали все трубы, все перебито. Поставили палатки, где можно душ принять на улице. Вот так они освободили наш город", - говорит Петр.
При этом, как говорит Софья, они адекватно воспринимают происходящее. "У нас нет такого: началась война, теперь мы ненавидим всех русских. Не все украинцы ненавидят всю Россию. Есть определенные причины, почему нам обидно, больно - но это не распространяется на всю страну", - говорит Софья.
"Мы из Мариуполя, мы говорим на русском, - продолжает Полина. - С другой стороны, я начала больше говорить на украинском языке, пишу посты в социальных сетях на украинском и английском. Нельзя упрекать людей, которые не любят невиновных людей из России, ведь каждый день погибают невиновные люди из Украины".
Семья Ковалевских благодарит всех людей, которые им помогают, предоставляют жилье и контакты. Интервью целиком слушайте в подкасте.
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