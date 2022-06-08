08.06.2022, 07:44
ИНТЕРВЬЮ | Посол Украины в Эстонии: звонки Путину войну не остановят(40)
ФОТО: | Ekspress Meedia
По словам Марьяны Бецы, возможность для Украины стать кандидатом в члены Евросоюза — отличная мотивация для тех, кто воюет на фронте против путинской агрессии.
Работа Марьяны Бецы, давшей интервью Eesti Päevaleht через сто дней после нападения на Украину, и сотрудников ее посольства не похожа на работу других находящихся в Эстонии дипломатов. Десятки тысяч украинских беженцев, прибывших в Эстонию, постоянная потребность в оружии и другой помощи, защита Украины на поле дипломатической битвы отнимают все время. "25 часов в день, восемь дней в неделю", - говорит она. "У нас нет выходных и праздников". Пришлось пропустить даже Пасху, ограничившись посещением церкви.