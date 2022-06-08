Новости Эстонии
08.06.2022, 07:44

ИНТЕРВЬЮ | Посол Украины в Эстонии: звонки Путину войну не остановят

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По словам Марьяны Бецы, Украина уже во многом является страной ее мечты.
По словам Марьяны Бецы, Украина уже во многом является страной ее мечты.
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

По словам Марьяны Бецы, возможность для Украины стать кандидатом в члены Евросоюза — отличная мотивация для тех, кто воюет на фронте против путинской агрессии.

Работа Марьяны Бецы, давшей интервью Eesti Päevaleht через сто дней после нападения на Украину, и сотрудников ее посольства не похожа на работу других находящихся в Эстонии дипломатов. Десятки тысяч украинских беженцев, прибывших в Эстонию, постоянная потребность в оружии и другой помощи, защита Украины на поле дипломатической битвы отнимают все время. "25 часов в день, восемь дней в неделю", - говорит она. "У нас нет выходных и праздников". Пришлось пропустить даже Пасху, ограничившись посещением церкви.

Марьяна Беца не хочет слишком много говорить о сотрудниках посольства. Разговор, прежде всего, о том, кто и что конкретно может сделать для помощи Украине и о благодарности за вклад Эстонии и эстонцев.

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