У женщины из Эстонии обманом выманили 70 000 евро

6 июня было начато делопроизводство в связи с тем, что в апреле этого года неизвестный позвонил 74-летней женщине и предложил ей помощь в получении денег из банка. Женщину попросили сообщить разные данные, и жертва также предоставила доступ к своему компьютеру через AnyDesk Connection. Позже она обнаружила, что около 70 000 евро были переведены с ее счета неизвестному лицу.