07.06.2022, 09:20
У женщины из Эстонии обманом выманили 70 000 евро
ФОТО: | Ekspress Meedia
74-летняя женщина из Пярнумаа стала жертвой мошенников. 6-го июня было возбуждено уголовное дело.
6 июня было начато делопроизводство в связи с тем, что в апреле этого года неизвестный позвонил 74-летней женщине и предложил ей помощь в получении денег из банка. Женщину попросили сообщить разные данные, и жертва также предоставила доступ к своему компьютеру через AnyDesk Connection. Позже она обнаружила, что около 70 000 евро были переведены с ее счета неизвестному лицу.
Получить деньги назад невозможно. Точные обстоятельства выясняются.
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