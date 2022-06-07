07.06.2022, 09:01
Эстония приняла почти максимальное число украинцев, которое могла(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
С 27 февраля в Эстонию приехало более 40 000 людей, бежавших от войны в Украине, пишет ERR.
За прошлую неделю - с 30 мая по 5 июня - в Эстонию прибыли 2179 военных беженцев из Украины.
Среди них было 429 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
1330 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 41 379 беженцев из Украины.
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев.