На темных улицах Кохтла-Ярве произошла поножовщина: ранены три человека

Информацию о происшествии Центр тревоги получил в час ночи. Звонивший сообщил, что в Кукрузе острым предметом поранены три человека. Инцидент произошел у одного многоквартирного дома.

"По предварительным данным, речь идет о конфликте между двумя компаниями", - прокомментировал инцидент пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

Отреагировавшие на сигнал большими силами полицейские задержали на месте событий 41-летнему мужчину и 49-летнюю женщину. Скорая помощь доставила в больницу троих мужчин возраста 31, 38 и 30 лет. Последний получил более тяжкие телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут выяснять причину и другие обстоятельства конфликта.

Как мы уже сообщали, в целях экономии средств в Кохтла-Ярве отключили уличное освещение до конца июля. Жители города собрали 450 подписей под петицией к городским властям с просьбой вернуть освещение. Темнотой на улицах обеспокоена и местная полиция.