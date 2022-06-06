Военный дневник
06.06.2022, 22:01

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (103-й день) | Германия откладывает поставку танков Украине. Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ

 
Жилой дом, пострадавший от военных действий
Жилой дом, пострадавший от военных действий
ФОТО: ARIS MESSINIS | AFP

Подводим итоги 103-го дня военного вторжения России в Украину.

  • В Балтийском море начались крупные учения НАТО. В них принимают участие Финляндия и Швеция.

    Ежегодные учения BALTOPS будут проходить в течение почти двух недель. В них примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7000 моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран.

  • Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска.

    На передовой президент пообщался с военными и заслушал информацию об оперативной обстановке, а также о материально-техническом обеспечении. Он также вручил военным награды.

    Во время совещания стало известно, что российские захватнические войска временно оккупировали почти 60% территории Запорожской области.

  • Германия откладывает поставку танков Украине, о которых та просила, в том числе из-за опасений, что военная техника может оказаться на территории России, пишет Spiegel со ссылкой на источники, близкие к правительству ФРГ.

  • Британия заявила, что предоставит Украине современные реактивные системы залпового огня M270. Это решение было принято после того, как США подтвердили намерение отправить Киеву партию "родственников" M270 – системы M142 (HIMARS).

  • Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич".

  • Свидетельство массовой гибели россиян на войне: власти во многих регионах закупают сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прежние годы не было.

  • В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов.

  • Bloomberg: Россия и Турция предварительно договорились о разблокировании Черного моря, но Украина не согласна с условиями.

    Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако, по данным агентства, с условиями сделки пока не согласна Украина.

  • МИД РФ ввел визовые санкции в отношении еще 61 гражданина США.

  • Зеленский: Северодонецк и Лисичанск - "мертвые" города.

    "Мы держимся, но их больше и они сильнее", - сказал он журналистам, добавив, что Северодонецк и соседний Лисичанск теперь "мертвые" города.

    Переход Северодонецка под контроль России будет означать, что Москва контролирует почти всю Луганскую область, которая составляет половину Донбасса.

  • Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинская армия продолжает сражаться за соседний с Лисичанском Северодонецк, однако ситуация в городе для вооруженных сил Украины "немного ухудшилась" и они продолжают удерживать промышленную зону. Ранее сообщалось, что украинские военные контролируют около 50% территории Северодонецка (которая как раз примерно наполовину состоит из промзоны).

  • Британская разведка: Россия переместила на остров Змеиный средства ПВО.

    В очередной сводке британской военной разведки о ситуации в Украине сказано, что после потери крейсера "Москва" российская армия переместила на остров Змеиный в Черном море средства противовоздушной обороны, в том числе ракетные системы "Тор" и "Панцирь".

  • Россия начала передавать тела украинских бойцов, погибших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Как рассказал Associated Press бывший командир полка «Азов» Максим Жорин, в Киев для анализа ДНК были переданы уже десятки тел, извлеченных из-под руин.

  • Соседи Сербии закрыли небо для Лаврова, который летел в Белград.

    Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Лавров назвал произошедшее немыслимым.

  • В Северодонецке идет артиллерийская дуэль. Уличные бои ожесточились, – глава городской ВГА Александр Стрюк.

    "Так было и в начале штурма, когда рашисты атаковали город. Они бросают новый человеческий ресурс. И это усложняет ситуацию".

    Стрюк подчеркнул, что Северодонецк бросать никто не собирается. Его будут отбивать до последнего.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии