ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (103-й день) | Германия откладывает поставку танков Украине. Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ

В Балтийском море начались крупные учения НАТО. В них принимают участие Финляндия и Швеция. Ежегодные учения BALTOPS будут проходить в течение почти двух недель. В них примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7000 моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран.

Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска. На передовой президент пообщался с военными и заслушал информацию об оперативной обстановке, а также о материально-техническом обеспечении. Он также вручил военным награды. Во время совещания стало известно, что российские захватнические войска временно оккупировали почти 60% территории Запорожской области.

Германия откладывает поставку танков Украине, о которых та просила, в том числе из-за опасений, что военная техника может оказаться на территории России, пишет Spiegel со ссылкой на источники, близкие к правительству ФРГ.

Британия заявила, что предоставит Украине современные реактивные системы залпового огня M270. Это решение было принято после того, как США подтвердили намерение отправить Киеву партию "родственников" M270 – системы M142 (HIMARS).

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич".

Свидетельство массовой гибели россиян на войне: власти во многих регионах закупают сотни могил для граждан, чьи похороны не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прежние годы не было.

В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов.

Bloomberg: Россия и Турция предварительно договорились о разблокировании Черного моря, но Украина не согласна с условиями. Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако, по данным агентства, с условиями сделки пока не согласна Украина.

МИД РФ ввел визовые санкции в отношении еще 61 гражданина США.

Зеленский: Северодонецк и Лисичанск - "мертвые" города. "Мы держимся, но их больше и они сильнее", - сказал он журналистам, добавив, что Северодонецк и соседний Лисичанск теперь "мертвые" города. Переход Северодонецка под контроль России будет означать, что Москва контролирует почти всю Луганскую область, которая составляет половину Донбасса.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинская армия продолжает сражаться за соседний с Лисичанском Северодонецк, однако ситуация в городе для вооруженных сил Украины "немного ухудшилась" и они продолжают удерживать промышленную зону. Ранее сообщалось, что украинские военные контролируют около 50% территории Северодонецка (которая как раз примерно наполовину состоит из промзоны).

Британская разведка: Россия переместила на остров Змеиный средства ПВО. В очередной сводке британской военной разведки о ситуации в Украине сказано, что после потери крейсера "Москва" российская армия переместила на остров Змеиный в Черном море средства противовоздушной обороны, в том числе ракетные системы "Тор" и "Панцирь".

Россия начала передавать тела украинских бойцов, погибших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Как рассказал Associated Press бывший командир полка «Азов» Максим Жорин, в Киев для анализа ДНК были переданы уже десятки тел, извлеченных из-под руин.

Соседи Сербии закрыли небо для Лаврова, который летел в Белград. Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Лавров назвал произошедшее немыслимым.