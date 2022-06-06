Центр тревоги начал обзвон украинских военных беженцев, получивших временную защиту

"Цель звонка - пригласить военных беженцев, получивших временную защиту, на регистрацию по месту жительства и предоставить информацию о возможностях получения временной защиты тем, кто еще за ней не обратился. С этой целью Центр тревоги временно нанял девять граждан Украины, которые сегодня предоставляют информацию военным беженцам на их родном языке", - пояснила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.

Регистрация по месту жительства проходила медленнее, чем ожидалось, но важно лучше планировать и предоставлять услуги, предназначенные для военных беженцев. Например, регистрация места жительства в местном самоуправлении дает представление о том, скольким детям осенью понадобится место в детском саду или школе

С 27 февраля в Эстонию прибыло более 40 000 военных беженцев, из которых более 26 000 получили временную защиту. Менее половины из них, 11 800 человек, зарегистрировали свое место жительства.