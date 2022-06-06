Писал ли Познер текст об Украине, Крыме и «плешивом мальчике, который хочет войти в историю»?
Уже несколько лет пользователи соцсетей делятся текстом, авторство которого приписывают известному журналисту. Мы проверили, действительно ли его написал Познер.
В интернете широко разошёлся текст, автором которого пользователи называют российского журналиста Владимира Познера. Эта довольно объёмная публикация посвящена отношениям между Россией и Украиной, статусу Крыма, политике Кремля, «беспределу» и гражданскому обществу после событий на Болотной площади. В тексте, в частности, говорится: «Один плешивый мальчик хочет войти в историю, и ему неважно, сколько больниц из-за этого не будет построено и сколько людей погибнет, потому что заряженное оружие когда-то выстрелит. Никакой пользы никому из жителей России от присоединения Крыма нет. Телеканалы России переведены на режим войны, и он такой теперь останется для всех других сфер надолго. Всё общественное пространство зачищается, все, кто не согласен, — предатели, провокаторы и фашисты. Пугают украинскими фашистами. Россия пугает. Страна, где почти на каждом фанатском секторе свастика, где режут и бьют иностранцев, где еврей у половины сограждан — обзывательное слово, а все остальные — хохлы, чурки, татарва, косоглазые, звери, чехи, — куча добрых эпитетов ко всем другим национальностям. А знаете, почему вам всем хочется радоваться от присоединения Крыма? Потому что вам всем хочется хоть чем-то гордиться. А гордиться нечем».
Многочисленные примеры можно найти в разных соцсетях. В 2022 году этот довольно объёмный текст публиковали как до того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале «специальной военной операции», так и после. Например, в Facebook один такой пост, размещённый 27 марта, набрал более 2100 лайков и 800 репостов.
Наиболее ранняя публикация этого текста, которую нам удалось найти, датируется концом марта 2014 года. Тогда пользователь LiveJournal под ником darkdarkvoron разместил в своём блоге пост под названием «Тёмный взгляд на Крым». За десять дней до этого в Кремле были подписаны договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.
Структура текста восьмилетней давности слегка отличается от той версии, которую стали публиковать позднее, в том числе в 2022 году. Так, слова «дебилизмом попахивает» и «лишь бы не было войны», которые иногда используют в качестве заголовков «текста Познера», в оригинале встречаются только в шестом и последнем абзацах соответственно. Фрагмент, начинающийся со слов «раньше у меня было убеждение, что всё зло в Кремле», в более поздних постах переехал из самого конца текста в его начало. При перепостах интернет-пользователи потеряли и постскриптум, где darkdarkvoron рассказывает об угрозах, поступивших в его адрес после появления публикации.
Текст darkdarkvoron довольно быстро стал популярен у других блогеров, писавших на LiveJournal. Уже за следующие три дня на платформе появилось более двух сотен перепостов и аналогичных публикаций без указания первоисточника. А спустя примерно полторы недели пользователи LiveJournal почему-то стали подписывать текст фамилией журналиста Владимира Познера. Первый пример такой публикации можно обнаружить в блоге у kumiko_hoshi — заголовок публикации от 10 апреля 2014 года выглядит как «Тёмный взгляд на Крым. Познер». В тот же день в блоге leonidkenarskij название текста изменилось на «Дебилизмом попахивает», а слово «Познер» переместилось в конец текста на место своеобразной подписи. В последующие недели в таком виде тексте перепостили сотни раз.
Схожую картину мы можем наблюдать и в других соцсетях. Например, 3 апреля 2014 года текст под названием «"Дебилизмом попахивает". Трезвый русский взгляд на Крым» опубликовали на Facebook* без указания автора, а уже 9-го разместили как авторскую колонку российского журналиста. Аналогично развивались события во «ВКонтакте»: 31 марта 2014 года текст публиковали со ссылкой на ЖЖ-аккаунт darkdarkvoron, а уже 13 апреля — за подписью Владимира Познера.
Наконец, в августе 2014 года на официальном сайте Владимира Познера появилось сообщение, в котором ставший вирусным текст назывался «очередной фейковой статьёй». «Приходит очень много писем с вопросом о её (статьи. — Прим. ред.) подлинности, хотя, на наш взгляд, по стилю текста и так становится ясно, что такое не мог написать Владимир Владимирович, даже если сто раз приписать в конце статьи — Познер. В любом случае заявляем, что данный материал никакого отношения к Владимиру Владимировичу не имеет», — говорится на сайте журналиста.
Учитывая прослеживаемую по архивным интернет-публикациям историю появления и бытования текста про «плешивого мальчика», у нас нет оснований сомневаться в этом опровержении.
Итог: Неправда.