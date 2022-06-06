Писал ли Познер текст об Украине, Крыме и «плешивом мальчике, который хочет войти в историю»?

В интернете широко разошёлся текст, автором которого пользователи называют российского журналиста Владимира Познера. Эта довольно объёмная публикация посвящена отношениям между Россией и Украиной, статусу Крыма, политике Кремля, «беспределу» и гражданскому обществу после событий на Болотной площади. В тексте, в частности, говорится: «Один плешивый мальчик хочет войти в историю, и ему неважно, сколько больниц из-за этого не будет построено и сколько людей погибнет, потому что заряженное оружие когда-то выстрелит. Никакой пользы никому из жителей России от присоединения Крыма нет. Телеканалы России переведены на режим войны, и он такой теперь останется для всех других сфер надолго. Всё общественное пространство зачищается, все, кто не согласен, — предатели, провокаторы и фашисты. Пугают украинскими фашистами. Россия пугает. Страна, где почти на каждом фанатском секторе свастика, где режут и бьют иностранцев, где еврей у половины сограждан — обзывательное слово, а все остальные — хохлы, чурки, татарва, косоглазые, звери, чехи, — куча добрых эпитетов ко всем другим национальностям. А знаете, почему вам всем хочется радоваться от присоединения Крыма? Потому что вам всем хочется хоть чем-то гордиться. А гордиться нечем».



Многочисленные примеры можно найти в разных соцсетях. В 2022 году этот довольно объёмный текст публиковали как до того, как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале «специальной военной операции», так и после. Например, в Facebook один такой пост, размещённый 27 марта, набрал более 2100 лайков и 800 репостов.